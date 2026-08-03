Masters v Kanadě: Valentová vyzve parťačku Siniakové. Kopřiva nemůže hrát, nastoupí Bartůňková

DNES, 11:00
Previews 17
Čtyři čeští tenisté vstoupí v rámci pondělního programu do prestižního Masters v Kanadě. Karolína Plíšková nastoupí proti kontroverzní Ukrajince, Tereza Valentová změří síly s nebezpečnou parťačkou Kateřiny Siniakové, Nikola Bartůňková vyzve domácí hvězdu a grandslamovou šampionku a Vít Kopřiva se pokusí zajistit české derby s Jiřím Lehečkou. Program startuje v 17:00.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Townsend Taylor
Galarneau Alexis
Kopřiva Vít
Andreescu Bianca Vanessa
Oliynykova Oleksandra
Bartůňková Nikola
Valentova Tereza
Tereza Valentová bude čelit parťačce Kateřiny Siniakové (© ČTK / Ondřej Deml)

V Montrealu opět prší

Zatímco program v Torontu začne podle plánu, start programu v Montrealu byl posunut na 18:30 našeho času. Na kurt tak nemůže mimo jiné Vít Kopřiva, který má na centrálním dvorci bojovat s domácí nadějí Alexisem Galarneauem o české derby s Jiřím Lehečkou.

 

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 3. 8.

Češi v akci
Plíšková (ČR) – Olijnykovová (Ukr.) | Grandstand (17:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.) | Center Court (18:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.) | Centre Court (20:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Townsendová (USA) | Court 1 (23:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Plíškovou a Valentovou čeká zajímavá výzva

Karolína Plíšková se letos vrátila na elitní okruh po velmi dlouhém a komplikovaném zranění kotníku, rychle se vyšplhala zpátky do elitní stovky a v Torontu bude hrát svůj první turnaj po celkem povedené travnaté části sezony. Právě na betonech toho v letošním roce odehrála nejméně, jelikož s dalšími zdravotními problémy bojovala hned v úvodu sezony. To by jí ovšem nemělo zabránit úspěšně zahájit další start v Torontu, kde byla už třikrát ve čtvrtfinále. Její první zkouškou bude Oleksandra Olijnykovová, která je vidět spíš mimo kurty než na nich. Proti kontroverzní Ukrajince bude bývalá světová jednička plnit roli jasné favoritky. Olijnykovová může dělat Plíškové se svou neortodoxní hrou potíže, nicméně nebezpečná je zejména na antukových dvorcích. Rodačka z Loun by tak měla tento zápas zvládnout.

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Zajímavou výzvu má před sebou také Tereza Valentová. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony nastoupí proti deblové parťačce krajanky Kateřiny Siniakové. Česká tenistka bude favoritkou, ale Taylor Townsendová v minulosti už několikrát ukázala, že umí být velmi nebezpečná i ve dvouhře. Američance se navíc při jediném předchozím startu v Torontu dařilo a předloni se podívala až do čtvrtfinále. Ještě k tomu vyhrála poslední čtyři duely s Češkami. Valentová naopak bude na kanadském Masters debutovat. Pražská rodačka má momentálně lepší formu než soupeřka, která se ve dvouhře naposledy představila ve Wimbledonu. Valentová se naopak na US Open Series připravovala i na turnajích a zaregistrovala čtvrtfinále v Aténách a semifinále na domácím Livesport Prague Open. Je tedy mnohem rozehranější a měla by mít navrch.

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Bartůňková čelí domácí hvězdě, Kopřiva hraje o české derby

Zatímco Nikola Bartůňková si vyzkouší kanadské Masters poprvé v kariéře, Bianca Andreescuová získala v roce 2019 právě v Torontu titul a tehdy prožila životní období korunované triumfem na US Open. Jenže bývalá světová čtyřka i kvůli častým zdravotním problémům už roky marně usiluje o návrat mezi elitu, a proto bude mladá Češka mírnou favoritkou na postup. Bartůňková by si skalpem grandslamové šampionky určitě alespoň trochu spravila chuť po nečekaném selhání v Praze, kde vypadla už v osmifinále z vedení 5:1 v rozhodujícím setu a mečbolů. Domácí hvězda Andreescuová nemá v posledních týdnech dobrou formu a první kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu naposledy překročila na začátku května v Římě. V tomto období prohrávala se slabšími soupeřkami, než je Bartůňková, a proto by Češka měla mít navrch.

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Ve druhém kole mužského Masters v Montrealu by mohlo dojít na české derby. Jiří Lehečka totiž čeká na vítěze utkání mezi Vítem Kopřivou a domácí divokou kartou Alexisem Galarneauem. Kopřiva figuruje ve světovém pořadí zhruba o 100 míst výš a prožívá nejlepší sezonu kariéry. Přesto není proti kanadské naději favoritem. Galarneau dostává volnou vstupenku na domácí tisícovku docela pravidelně a první kolo hlavní soutěže přešel jen loni v Torontu. Navíc ještě nikdy nebyl v TOP 150 žebříčku, takže Kopřiva má hned několik důvodů si na vítězství věřit. Zatímco Kopřiva se pevně usadil na hlavním okruhu i v elitní stovce hodnocení, Galarneau ukořistil pouze jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšší tour. Na druhou stranu disponuje docela solidní bilancí 10:15 s hráči TOP 100, ačkoli sám se nikdy tak vysoko nevyšplhal.

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Pondělní program v Torontu

CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)
1. Boulterová (Brit.) – Crossová (Kan.)
2. Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.)
3. Marinová (Kan.) – Sönmezová (Tur.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
4. Xinyu Wang (Čína) – Kasatkinová (Austr.)


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Olijnykovová (Ukr.)
2. Kesslerová (USA) – Braceová (Kan.) / nejdříve v 18:30 SELČ
3. Frechová (Pol.) – Jeanjeanová (Fr.) 4:4 / dohrávka
4. Zhaová (Kan.) – Linetteová (Pol.)
5. P. Udvardyová (Maď.) – Lysová (Něm.) / nejdříve ve 23:00 SELČ
6. Sierraová (Arg.) – Stephensová (USA)


COURT 1 (od 17:00 SELČ)
1. Kornějevová (-) – P. Kuděrmetovová (Uzb.)
2. Gibsonová (Austr.) – Cocciarettová (It.)
3. Putincevová (Kaz.) – Shuai Zhang (Čína)
4. Tjenová (Indon.) – Samsonovová (-)
5. T. Valentová (ČR) – Townsendová (USA)

Kompletní program | Přehled turnaje

 

Pondělní program v Montrealu

CENTER COURT (od 18:30 SELČ)
1. Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.)
2. Kovacevic (USA) – Borges (Portug.) 7:6, 2:6 / dohrávka
3. Diallo (Kan.) – Jacquet (Fr.) / nejdříve v 19:00 SELČ
4. Atmane (Fr.) – Draper (Brit.)
5. K. Majchrzak (Pol.) – Monfils (Fr.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
6. Damm (USA) – S. Tsitsipas (Řec.)


ROGERS COURT (od 18:30 SELČ)
1. M. Berrettini (It.) – Navone (Arg.)
2. Šimabukuro (Jap.) – Čilič (Chorv.)
3. Ugo Carabelli (Arg.) – Norrie (Brit.)
4. Mérida (Šp.) – Draxl (Kan.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
5. Carreňo (Šp.) – Royer (Fr.)

Kompletní program | Přehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

17
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com
03.08.2026 16:22
Kontroverzni Ukrajinka byla změněna na Ukrajinskou rebelku smilesmile
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Nereknu
03.08.2026 13:05
Obávám se, že Nikola je skoro bez šance. Bianca hraje doma ten nejlepší tenis za jakýchkoliv podmínek, navíc Nikola poslední zápas hrozně pohořela a troufnu si říct, že si na to na kurtu vzpomene...
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tommr
03.08.2026 16:16
jj taky si myslím že ta nešťastná prohra z mečbolů v Praze na ní zanechá stopy ...
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Soptik
03.08.2026 11:16
Halooooooooooooo, vraťte nám soutěž
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tenisman1233
03.08.2026 11:06
Nikolu čeká dnes poprvé 1.kolo na tisícovce a rovnou na centru proti šampionce z roku 2019.
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pantera1
03.08.2026 11:17
Na centru dnes i Žihlavka proti javorovýmu listu. To nebudou lehké zápasy ani pro jednoho. Přesto Tůňka by to mohla zvládnout, věřím jí víc než Vítkovi. Takže by se taky mohl pochlapit a vyhrát.
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 11:18
krásný křest ohněm
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Ondřej.Jirásek
03.08.2026 11:19
Hrála hlavní soutěž už v Římě :) Sice nemusela hrát první kolo, ale i tak :)
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tenisman1233
03.08.2026 11:22
Vím,že už hrála v Římě,ale nebylo to 1.kolo.
1.kolo je zkrátka 1.kolo.
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Ondřej.Jirásek
03.08.2026 11:22
To je hrozná kravina
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GaelM
03.08.2026 14:09
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Kapitan_Teplak
03.08.2026 16:31
Pěkně si tě povodil
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tenisman1233
03.08.2026 14:17
Jen zajímavost,že 1.kolo na 1000 hraje poprvé.
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lvicek
03.08.2026 14:18
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P.T.P.
03.08.2026 15:29
Co ještě bude dělat poprvé by mě zajímalo.
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lvicek
03.08.2026 14:15
A taky hrála už na GS, takže myslím, že by nemusela být nějak nervní zrovna z prvního kola tisícovky ;).
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tommr
03.08.2026 16:14
z tisícovky by nervy mít neměla. Víc se bojím toho že bude mít nabouraný sebevědomí po té kruté porážce z mečbolů v Praze ...
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