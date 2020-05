Matka Djokoviče: I ostatní synové měli velký talent, vše jsme ale obětovali Novakovi

Novak Djokovič je aktuální světovou jedničkou. Na trůnu dohromady strávil 282 týdnů, delší dobu kralovali mužskému světovému hodnocení už jen Roger Federer (310) a Pete Sampras (286). Dvaatřicetiletý rodák z Bělehradu má na kontě 17 grandslamových triumfů, v počtu grandslamových titulů figuruje na třetím místě za Federerem (20) a Rafaelem Nadalem (19).

Na kalendářní grandslam sice nikdy nedosáhl, ale byl prvním od Roda Lavera, kdo ovládl čtyři grandslamové turnaje v řadě (Wimbledon a US Open 2015, Australian Open a French Open 2016). Právě před čtyřmi lety na pařížské antuce zkompletoval svou sbírku grandslamových trofejí, navíc je jediným hráčem v historii, jenž dokázal ovládnout všech devět podniků série Masters.

Djokovič ale třeba nemusel být tak úspěšný, kdyby mu jeho rodiče neobětovali úplně vše. První hráč světa má totiž dva mladší bratry - Marka (28) a Djordjeho (24).

"Vše bylo o Novakovi. Jeho dva mladší bratry jsme zanedbávali, protože jsme naše plány často měnili kvůli Novakově kariéře. Marko a Djordje jednou měli jet na tenisové soustředění do Barcelony, nakonec ale nejeli, protože celá rodina letěla do Miami, abychom byli s Novakem a jako rodina ho podpořili. Potřeboval nás, potřeboval cítit naši podporu. Nakonec se dostal až do finále," vzpomínala matka Dijana.

I Marko a Djordje byli dle Dijany velmi talentovaní, ale svůj potenciál nikdy nenaplnili. Marko se v žebříčku ATP nejvýše vyšplhal na 571. místo, Djordje se nejvýše objevil na 1463. pozici.

"Poté co se Novak v Miami dostal do finále, tak nastal zlom. Rozhodli jsme se mu obětovat vše. Je mi to líto, protože i Marko a Djordje měli velký talent, ale nemohli jsme si finančně dovolit podporovat i je. Navíc jsme už neměli sílu to všechno, co jsme s Novakem podstoupili, absolvovat ještě dvakrát."