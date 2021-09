Medveděv oslavil triumf na US Open 'mrtvou rybou'

Netradiční oslavu premiérového grandslamového titulu zvolil ruský tenista Daniil Medveděv po vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem ve finále US Open . Poté, co proměnil třetí mečbol, se neohrabaně sesunul k zemi, kde zůstal bez pohnutí ležet na boku a vyplázl jazyk. Gesto "mrtvé ryby" bylo imitací gólové oslavy v jeho oblíbené videohře FIFA.

"Není jednoduché to předvést na tvrdém povrchu. Trochu to bolí, ale jsem rád, že jsem to udělal, kvůli sobě i kvůli kamarádům," řekl druhý hráč světového žebříčku, který přišel na nápad během letošního Wimbledonu. Konzultoval to s ostatními hráči FIFA, kteří oslavu označili za legendární.

Gesto ocenili i diváci, kteří v závěru zápasu při Medveděvově servisu i přes výzvy rozhodčího bučeli a pískali. "Bylo to nepříjemné. Určitě jsem kvůli tomu udělal pár dvojchyb. O to bylo sladší, že se mi při třetím mečbolu nakonec povedlo první podání," prohlásil pětadvacetiletý tenista.

Medveděv uspěl v grandslamovém finále na třetí pokus a stal se třetím ruským grandslamovým šampionem. Předloni v New Yorku prohrál v pěti setech se Španělem Rafaelem Nadalem, na letošním Australian Open mu nedal šanci Djokovič.

"Fakt, že jsem porazil někoho, kdo měl na grandslamech bilanci 27-0, zdolal mě v Austrálii a usiloval o obří zápis do historie, mi určitě dodá sebevědomí do dalších turnajů na betonu," řekl Rus. "Uvidíme, jak to bude vypadat na dalších površích," dodal.