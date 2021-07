Medveděv proti Čiličovi poprvé v kariéře otočil zápas z 0-2 na sety a je poprvé londýnském osmifinále

Daniil Medveděv minulý týden na Mallorce získal první titul na trávě a nyní prožívá svůj dosud nejpovedenější Wimbledon. Po Němci Janu-Lennardu Struffovi a Španělu Carlosi Alcarazovi si po boji poradil s Marinem Čiličem a poprvé na trávě v All England Clubu postoupil do osmifinále.



26letý Rus do zápasu nevstoupil nejlépe. Prohrál první dva sety a ve třetím za stavu 1-2 musel bojovat o servis. Udržel ho, převzal otěže zápasu a vynutil si pátý set.



První tři starty ve Wimbledonu pro Medveděva skončily vždy pětisetovou porážkou (s Bemelmansem, Mannarinem a Goffinem), tentokrát ale pětiseťák poprvé v Londýně a teprve podruhé v kariéře (z osmi možností) zvládl.

V rozhodujícím setu sice Medveděv za stavu 5-0 a 40-0 při svém servisu ztratil koncentraci a také vinou bohorovného přístupu ještě ztratil dva gamy, ale vedení už nepustil a po 3 hodinách a 36 minutách boje zvítězil 6-7 3-6 6-3 6-3 6-2.



"Byl to neuvěřitelný zápas. Pokaždé, když fanoušci vidí obrat z 0-2 na 2-2 a výborný pátý set, musí si to užívat. Osobně mě takové zápasy bavilo sledovat z postele," řekl Medveděv v pozápasovém rozhovoru na kurtu.



"Vyhrát zápas z 0-2 na sety jsem dokázala poprvé, jsou to pro mě nové pocity. Loni proti Goffinovi jsem dvakrát ztrátu a v pátém setu měl brejk, ale nakonec jsem prohrál Tentokrát jsem si říkal, že už to nemohu pustit. Vedl jsem 5-0 a 40-0 a myslel jsem, že už je hotovo. Ale najednou to bylo 5-2 a já si říkal wau, co se děje," dodal ruský tenista.



Dvojnásobný grandslamový finalista Medveděv vylepšil své maximum na všech třech letošních grandslamech. O celkově čtvrté semifinále na turnajích velké čtyřky si zahraje v prvním vzájemném duelu s Hubertem Hurkaczem.



24letý Polák dnes smetl 6-3 6-4 6-2 Kazacha Alexandera Bublika a vůbec poprvé postoupil do osmifinále grandslamového turnaje.



Roger Federer ve Wimbledonu i poosmnácté v kariéře zvládl zápas 3. kola. Dnes v něm osminásobný šampion porazil 6-4 6-4 5-7 6-4 domácího Camerona Norrieho



"Byla šance vyhrát ve třech setech, ale nevyužil jsem to. Nakonec se to zdramatizovalo a jsem rád, že jsem to zvládl ve čtyřech setech. Cameronem hrál excelentně nejen ve třetím setu," chválil Federer svého soka.



"Ale i já jsem cítil, že většinu času jsem schopný hrát velmi dobrý tenis na vysokém levelu. S výkonem jsem spokojený. V prvním kole jsem měl štěstí, ale jinak hraju dobře," uvedl 39letý Švýcar po postupu do 69. grandslamového osmifinále, což je suverénně nejlepší výkon v historii.



"Tenisu miluju, užívám si každou minutu na kurtu. je mi velkým potěšením být stále aktivním tenistou. Vždyť tohle je můj poslední grandslamem před čtyřicátiny," připomněl 20násobný grandslamový šampion své srpnové jubileum.







V osmifinále, v němž má ve Wimbledonu stoprocentní bilanci (17-0), se Federer utká s Italem Lorenzem Sonegou (h2h 1-0). 26letý Ital dnes přehrál 6-4 6-4 6-3 Australana Jamese Duckwortha a postupem do osmifinále vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek z loňského French Open.



Světová šestka Alexander Zverev zdolal 6-7 6-4 6-3 7-6 Američana Taylora Fritze, vzájemnou bilanci upravil na 3-1 a postupem do osmifinále vyrovnal své wimbledonské maximum z roku 2017.







O první čtvrtfinále na trávě v All England Clubu si 24letý Němec zahraje s 20letý Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem (h2h 3-0), jenž postoupil přes Nicka Kyrgiose. Australan, který si před zápasem zapomněl v šatně tenisovou obuv, vzdal za stavu 1-1 na sety kvůli zranění břišního svalu.



Světová devítka Matteo Berrettini porazil třikrát 6-4 Slovince Aljaže Bedeneho a postupem do osmifinále vyrovnal své wimbledonské maximum.



O premiérové čtvrtfinále bude osm zápasů neporažený Ital, který před Wimbledonem triumfoval v Queen's Clubu, usilovat proti Iljovi Ivaškovi. 27letý Bělorus, jenž měl na kontě jedinou výhru na grandslamovém turnaji z Melbourne 2019 a ve Wimbledonu debutuje, porazil rovněž 6-4 6-4 6-4 Australana Jordana Thompsona.