Menšík cenu ATP za průlom roku nezískal. Anketu vyhrál jiný senzační šampion Masters

DNES, 17:37
Nové ocenění mužské tenisové asociace ATP za průlom roku obdržel Valentin Vacherot (27). Monacký tenista uspěl v konkurenci dalších tří nominovaných, mezi kterými byl i Jakub Menšík (20). ATP to oznámila na svém webu.
Valentin Vacherot senzačně dobyl Masters v Šanghaji (© HECTOR RETAMAL / AFP)

Vacherot v říjnu senzačně ovládl Masters v Šanghaji, kde se probil do hlavní soutěže z kvalifikace a vybojoval první triumf na elitním okruhu. Turnaj této kategorie vyhrál jako nejhůře postavený tenista v historii - v žebříčku mu v té době patřilo 204. místo.

"Jsem nesmírně šťastný, že jsem cenu za průlom roku získal. Je to úžasný úspěch pro mě i celý tým a výsledek veškeré práce, kterou jsme tomu ty roky věnovali," uvedl Vacherot. "Všechna ta dřina se v říjnu v Šanghaji a Paříži trochu projevila a teď jsem dosud nejvýš v žebříčku. Doufám, že v příštích letech přidám další ceny," řekl 31. hráč světa.

Menšík se do nominace dostal především zásluhou triumfu na březnovém turnaji Masters v Miami, kde získal svůj první a zatím jediný titul na okruhu ATP po finálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem. V žebříčku se během roku posunul z 49. místa až na 16. pozici. Momentálně je devatenáctý.

Hráče na cenu nominovali členové Mezinárodní asociace tenisových novinářů. O vítězi rozhodli hráči, kteří se kdy dostali na první místo světového žebříčku.

Menšík zrušil Turnaj mistrů do 20 let

Ondřej Jirásek, ČTK
Komentáře

2
com
10.12.2025 17:55
Valentínek smilesmile
Patik
10.12.2025 17:46
Paráda... akurát že nabuducu sezónu asi dostane ďalšiu cenu prepad roku..ale snáď sa mýlim.
