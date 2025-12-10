Menšík zrušil Turnaj mistrů do 20 let. Do Saúdské Arábie nepojede ze zdravotních důvodů

Jakub Menšík (20) zatím z neznámých zdravotních důvodů zrušil start na blížícím se Turnaji mistrů do 20 let v saúdskoarabské Džiddě. Aktuálně 19. hráč světového pořadí a úřadující šampion Masters v Miami měl být na akci pro mladé talenty největším favoritem.
Jakub Menšík zrušil start na Turnaji mistrů do 20 let (© OSCAR J BARROSO / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Důvod omluvenky je sice zatím neznámý, nicméně Menšík nedávno bojoval se zraněním kolene a přiznal, že má na konci sezony zdravotní problémy po celém těle. Navíc kvůli potížím s chodidlem odstoupil z akce v Basileji a zrušil účast na Masters v Paříži. Pak se představil už jen na finálovém turnaji Davisova poháru, kde Češi skončili hned ve čtvrtfinále.

Úřadující šampion Masters v Miami měl být na Turnaji mistrů do 20 let největším favoritem a mohl napravit loňský debakl. Debut na Next Gen ATP Finals si odbyl před rokem a prohrál všechny tři zápasy ve skupině, přestože patřil mezi hlavní adepty na celkový triumf.

Pokud pořadatelé neupraví věkové omezení, tak už se Menšík tohoto podniku nikdy nezúčastní. Není jediným, kdo letos poslal organizátorům omluvenku. Účast zrušil také loňský šampion Joao Fonseca.

Letošní ročník Turnaje mistrů do 20 let je na programu od 17. do 21. prosince v saúdskoarabské Džiddě a hraje se s netradičními pravidly a ve formátu Fast4 Tennis. Mezi bývalými šampiony najdeme například Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera či Stefanose Tsitsipase.

Už za necelé dva týdny se do listiny vítězů zapíše Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prižmič, Martín Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer, Nishesh Basavareddy, Rafael Jódar, nebo Justin Engel, který nahradil Menšíka.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
frenkie57
10.12.2025 14:45
Není tato akce až v prosinci?
Ondřej.Jirásek
10.12.2025 14:49
Díky. Evidentně mám stroj času, fakt demence
HAJ
10.12.2025 13:16
Je měsíc před AO. Je se třeba dát pořádně dohromady zdravotně, to schvaluji.
Tomas_Smid_fan
10.12.2025 14:02
tak tak, vyléčit všechny bolístky a připravit se na GS.do 10 má ještě daleko. Myslím že mu chybí 10

Stejně se tam hraje tím zk..., zkaženým systémem.
