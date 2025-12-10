Menšík zrušil Turnaj mistrů do 20 let. Do Saúdské Arábie nepojede ze zdravotních důvodů
Důvod omluvenky je sice zatím neznámý, nicméně Menšík nedávno bojoval se zraněním kolene a přiznal, že má na konci sezony zdravotní problémy po celém těle. Navíc kvůli potížím s chodidlem odstoupil z akce v Basileji a zrušil účast na Masters v Paříži. Pak se představil už jen na finálovém turnaji Davisova poháru, kde Češi skončili hned ve čtvrtfinále.
Úřadující šampion Masters v Miami měl být na Turnaji mistrů do 20 let největším favoritem a mohl napravit loňský debakl. Debut na Next Gen ATP Finals si odbyl před rokem a prohrál všechny tři zápasy ve skupině, přestože patřil mezi hlavní adepty na celkový triumf.
Pokud pořadatelé neupraví věkové omezení, tak už se Menšík tohoto podniku nikdy nezúčastní. Není jediným, kdo letos poslal organizátorům omluvenku. Účast zrušil také loňský šampion Joao Fonseca.
Letošní ročník Turnaje mistrů do 20 let je na programu od 17. do 21. prosince v saúdskoarabské Džiddě a hraje se s netradičními pravidly a ve formátu Fast4 Tennis. Mezi bývalými šampiony najdeme například Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera či Stefanose Tsitsipase.
Už za necelé dva týdny se do listiny vítězů zapíše Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prižmič, Martín Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer, Nishesh Basavareddy, Rafael Jódar, nebo Justin Engel, který nahradil Menšíka.
Stejně se tam hraje tím zk..., zkaženým systémem.