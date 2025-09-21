Menšík další body pro tým Evropy nezískal. Laver Cup pro výběr světa poté vybojoval Fritz
Svět – Evropa 15:9
Menšík v Laver Cupu v pátek vyhrál singla i debla po boku Alcaraze a kvůli tomu dostal šanci i v ten nejdůležitější poslední hrací den, kdy se v každém zápase hraje o tři body. Proti De Minaurovi nastupoval za stavu 6:9 a snažil se o srovnání.
Na skvěle hrajícího Australana však recept nenašel. Poprvé si servis prohrál v šesté hře úvodního setu, okamžitě si ale vypracoval šanci na rebrejk, skóre 40:15 však nevyužil a sadu o dvě hry později ztratil.
Vyrovnanější bylo druhé dějství, o které se hráči tahali téměř hodinu. Rozhodl ho opět jediný brejk a Menšíkovi nevyužité šance. Poté co v sedmém gamu podruhé přišel o servis, dostal se v závěru utkání rovnou ke třem brejkbolům v řadě. Obrovskou šanci na srovnání však zahodil a De Minaur zápas dopodával a zvýšil vedení týmu světa na 12:6.
Naději výběru Evropy vrátil první hráč světa Alcaraz, který po vítězné čtyřhře s Casperem Ruudem nastoupil také do dvouhry a napravil své zaváhání ze soboty, kdy nečekaně snadno prohrál s Fritzem. Argentinci Cerúndolovi tentokrát povolil jen tři hry a klání Laver Cupu zdramatizoval.
Do třetí dvouhry nastoupil právě lídr týmu světa a pátý hráč žebříčku proti Zverevovi, který už ve svém předchozím utkání působil velmi nejistě. Navíc s Američanem prohrál pět posledních vzájemných duelů včetně loňského Laver Cupu na domácí půdě v Berlíně.
Fritz začal utkání skvěle, když Němci sebral servis hnedka na úvod a náskok tří gamů si udržel až do konce sady. I ve druhém setu šel jako první do vedení o brejk, náskok však ztratil a nechal Zvereva srovnat. Rozhodnul tak tie-break, který domácí tenista ovládl poměrem 7:4 a upravil konečné skóre na 15:9.
Tým světa ovládl Laver Cup teprve potřetí z osmi ročníků. První čtyři roky jasně dominoval výběr Evropy. Kapitán John McEnroe se se svým týmem radoval až v Londýně 2022 a o rok později ve Vancouveru. Nový kapitán Andre Agassi dokázal pohár vybojovat hned při svém prvním roku ve funkci.
