Menšík nakonec do kvalifikace nemusí. Na antuce začne jako jeden z největších favoritů

Jakub Menšík (19) za pár dní zahájí antukové jaro. Senzační šampion nedávného Masters v Miami odstartuje svou pouť na nejpomalejším povrchu v příštím týdnu na pětistovce v německém Mnichově a nakonec do kvalifikačních bojů nemusí. Naopak bude mezi nasazenými a řadí se mezi největší favority turnaje.

Ještě ve čtvrtek byl Menšík jedním z prvních náhradníků pro hlavní soutěž mnichovského podniku. Uzávěrka přihlášek byla totiž už před pár týdny a tehdy český teenager figuroval až na 54. místě světového pořadí.

Nyní mu však patří hlavně díky šokujícímu prvenství na Masters v Miami 23. pozice a po odhlášení Taylora Fritze, Huberta Hurkacze a Zhizhen Zhanga do kvalifikace nemusí a zahraje si přímo hlavní soutěž. V ní bude spolu s krajanem Jiřím Lehečkou mezi nasazenými a vzhledem k momentální formě se řadí mezi největší favority turnaje.

ATP 500 Munich entry list



Updated following Fritz and Hurkacz's withdrawals pic.twitter.com/KzOKgSn7QX — Mario Boccardi (@marioboc17) April 10, 2025

Antukové jaro měl zahájit už na probíhajícím Masters v Monte Carlu. Po vyčerpávajícím tažení v Miami se však rozhodl vstup do další části sezony odložit. Navíc by musel v Monaku do kvalifikačních bojů, které odstartovaly již v sobotu.

Menšík bude mít v následujících týdnech solidní možnost znovu vylepšit své žebříčkové maximum. Loni totiž kvůli zdravotním problémům odehrál během antukového jara pouze Madrid (3. kolo) a Řím (1. kolo) a debut na dospělém French Open absolvuje až letos.

Los hlavní soutěže proběhne v sobotu v 10:30 dopoledne. Největší hvězdou bude domácí světová dvojka Alexander Zverev a dorazí třeba i Ben Shelton, Félix Auger-Aliassime a Francisco Cerúndolo.