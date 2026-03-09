Menšík popáté v řadě prohrál s neoblíbeným soupeřem. V Indian Wells si osmifinále nezahraje
Davidovich – Menšík 6:2, 4:6, 6:2
Pro Menšíka jsou souboje s Davidovichem noční můrou. Před nástupem na kurt prohrál poslední čtyři vzájemné duely, včetně toho na loňském Australian Open, kde vedl 2:0 na sety a měl mečboly. Po posledním souboji teď v Indian Wells tak své manko ve vzájemné bilanci prohloubil už na 1:5.
V úvodním setu se Menšík nedokázal dostat k ani jednomu brejkbolu a hotovo v podstatě bylo už za stavu 3:2, kdy Davidovich vedl o brejk. Ten získal ve třetím gamu, v němž český tenista příliš chyboval a suverénně zlikvidoval tři brejkboly, avšak jeho protivník ten čtvrtý po delší výměně proměnil.
Za stavu 2:5 se nechal Menšík zřejmě kvůli tomu, že se necítil dobře, ošetřovat. To mu ale nijak nepomohlo první sadu zdramatizovat a soupeř byl dál suverénní.
Menšík se po skončení úvodního dějství vydal na toaletu a mimo kurt strávil přes pět minut, čímž překročil povolený časový limit. Ani tato delší přestávka mu však nijak výrazně neprospěla. Vlastní servis si sice tentokrát držel, nicméně příležitosti na returnu stále nepřicházely.
Místo toho předvedl český tenista už třetí zaváhání na vlastním servisu. Davidovich v sedmé hře sehrál povedený game na returnu a Menšík mu výrazně pomohl, když za něj proměnil brejkbol vlastní dvojchybou.
Po jedné z výměn na začátku osmého gamu nevypadal Menšík vůbec dobře, a přesto se dostal k prvnímu brejkbolu a po chybě Davidoviche ho využil, což znamenalo srovnání na 4:4. Právě tento okamžik mu vlil novou krev do žil a Čech doslova vstal z mrtvých. Španěl to jen těžce nesl a pustil prostějovského rodáka za stavu 4:5 ke třem setbolům v řadě. Druhý z nich Menšík po parádním bekhendovém prohozu proměnil a poslal zápas do rozhodujícího setu.
Vstup do posledního dějství se ale Menšíkovi vůbec nepovedl a hned v úvodním gamu ztratil čistou hrou servis. Slabší chvilku na podání měl i Davidovich, jenže manko 0:40 i díky chybám českého hráče dohnal a zvýšil na 2:0.
V dalším gamu Menšík opět působil limitován po zdravotní stránce a málem pomohl Davidovichovi k dalšímu brejku. Ten se ale nakonec navzdory stavu 15:40 nekonal a Čech si udržel malou naději na další obrat. Jenže Španěl uspěl na returnu o dvě hry později a takto luxusní náskok si pohlídal až do konce.
Mužská dvouhra pokračuje bez Čechů
Prostějovský rodák startoval na Masters v Indian Wells potřetí v kariéře a páteční vítězství nad Marcosem Gironem mu stačilo k vylepšení osobního maxima na tomto turnaji. Žádný výraznější bodový polštář si ale před obhajobou svého největšího triumfu nevytvořil. Ta ho čeká už za necelé dva týdny na další tisícovce v Miami.
Aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku ATP zároveň nedokázal v Indian Wells navázat na parádní úvod sezony, který zahrnuje druhý kariérní titul (Auckland), osmifinále na Australian Open, skalp Jannika Sinnera v Dauhá, kde sahal po finálové účasti, a čtvrtfinále v Dubaji.
Davidovich si naopak už jedno osmifinále v kalifornské poušti zahrál. A to v roce 2023, kdy prošel až do čtvrtfinále. V letošním osmifinále, které bude bez českých mužů, ho čeká domácí Learner Tien.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
return quality 6,6
second serve polovina Fokiny
první serve 59% taky žádný zázrak a hlavně třetí set nekoncentrovaně od prvního gemu.
Výmluvu na škrábání v krku, ať si schová pro Fokynu.
Pár záblesků zápas nedělá a jestli chce pomýšlet na vyšší mety, měl by tenhle případ pro Chocholouška konečně porazit.