Menšík před Miami odpočívat nebude. Po 13 měsících si zahraje na challengeru

Jakub Menšík (19) si mezi březnovými podniky Masters v Indian Wells a Miami žádnou pauzu neudělá a naopak podnikl výlet do Dominikánské republiky. Talentovaný teenager se v tomto týdnu zúčastní velkého challengeru v Punta Caně, kde bude plnit roli nasazené pětky. Na úrovni ATP Challenger Tour se představí poprvé po 13 měsících.

Menšík vypadl na probíhající tisícovce v Indian Wells už ve druhém kole s Karenem Chačanovem a zřejmě se chce vrátit na kurty dříve než po dvou týdnech. Trochu překvapivě se vydal na challenger do Punta Cany, přestože se mohl přihlásit i na stejně velký podnik v americkém Phoenixu, který se nachází podstatně blíže od kalifornského města.

Letecky činí rozdíl zhruba devět hodin. Do Miami to má nicméně z přímořského letoviska v Dominikánské republice asi tři hodiny cesty, z Phoenixu by to ovšem bylo jen o hodinu a půl více.

V Dominikánské republice bude plnit roli nasazené pětky, začne proti bývalé světové sedmnáctce a nyní 138. hráči pořadí Cristianovi Garínovi a absolvuje svůj první challenger od února 2024. Po loňském vystoupení v bahrajnské Manámě zazářil jistě dobře známou finálovou účastí v Dauhá.

Výsledek v katarské metropoli ho katapultoval do elitní stovky světového hodnocení a znamenal definitivní průlom na hlavní okruh. Od té doby už na turnajích nižší úrovně nehrál.

Přehled challengeru v Punta Caně