Menšík se do hlavní soutěže na kanadském Masters nedostal, nad jeho síly byl trápící se Čorič

ATP MASTERS MONTREAL - Jakub Menšík (18) zahájil přípravu na závěrečný grandslam sezony US Open nezdarem v kvalifikačních bojích na probíhajícím podniku Masters v kanadském Montrealu. Český teenager nepotvrdil roli favorita proti trápícímu se Bornovi Čoričovi (27) a po porážce 6:7, 6:3, 4:6 si hlavní soutěž nezahraje.

Menšík – Čorič 6:7, 6:3, 4:6

Jakub Menšík narazil na Bornu Čoriče podruhé, v únoru v Dubaji se bojovalo tři hodiny a český teenager zvítězil až v tie-breaku rozhodujícího setu a po odvráceném mečbolu. Všechna tři dějství byla k vidění také v kvalifikačních bojích probíhající akce Masters v Montrealu.

Rodák z Prostějova, který v žebříčku figuruje o 30 míst výše, tentokrát recept nenašel a nepotvrdil roli favorita. Bývalá světová dvanáctka Čorič si v utkání vypracoval dvojnásobek brejkbolů (14) než soupeř (7), a přestože na podání zaváhal pětkrát a Menšík čtyřikrát, mohl se po dvou hodinách a 36 minutách radovat z úspěšné odvety.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Menšík se během posledních 22 dní představil na všech třech površích. V půlce července startoval na trávě v americkém Newportu, kde ztroskotal hned v prvním kole, poté vylepšil postupem do semifinále v Umagu své antukové maximum na nejvyšším okruhu a představil se na olympiádě v Paříži a nyní absolvoval svůj debut na hardovém National Bank Open. V hlavní soutěži tak bude české barvy reprezentovat pouze Tomáš Macháč.

Před závěrečným grandslamem sezony US Open by měl startovat ještě na Masters v Cincinnati (pokud se dostane do kvalifikace) a na poslední generálce ve Winston-Salemu, kde je sedmý pod čarou pro hlavní soutěž a v tuto chvíli by o ni musel bojovat v kvalifikaci.

Čorič je letos v krizi, do Montrealu přijel se sérií tří porážek a po dvou kvalifikačních výhrách vylepšil svou bilanci v aktuální sezoně na 15:17. Do US Open Series vstoupil už před dvěma týdny v Atlantě a stihl i pětistovku ve Washingtonu.



Výsledky kvalifikace turnaje ATP Masters 1000 v Montrealu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.