Menšík se tentokrát vyhnul trápení. Španělského vrstevníka přejel rozdílem třídy a je ve třetím kole
Menšík – Jodar 6:2, 6:4, 6:4
Menšík se v prvním kole v Melbourne trápil proti bývalému hráči TOP 10 Španělu Pablu Carreňovi. V závěru zápasu však našel zbytky sil, zvládl klíčový okamžik ve čtvrtém setu a zápas otočil. V druhém kole už působil daleko lépe a o rok mladšího Jodara s přehledem vyprovodil.
Českému hráči se skvěle povedl start utkání, když dvakrát získal servis soupeře a rychle vedl 4:0. Při vlastním podání jediný brejkbol odvrátil, náskok dotáhl a první set snadno získal. Druhá sada už byla o poznání vyrovnanější. I tentokrát ji ale měl Menšík pod kontrolou a díky brejku v sedmé hře zvýšil po hodině a 20 minutách na 2:0 na sety.
Menšík, který v zápase trefil pouhých 9 es, přišel o podání poprvé až v začátku třetí sady a rovnou dvakrát. Z manka 1:3 se však rychle dostal, ovládl pět z šesti následujících her a po dvou hodinách slavil postup do třetího kola.
Takto daleko na Australian Open došel i loni. Před rokem měl dokonce na dosah osmifinále. S Alejandrem Davidovichem ale nevyužil vedení 2:0 na sety a padl po pětisetové bitvě.
Odvety za rok 2024, kdy v Melbourne startoval poprvé a z kvalifikace prošel až do druhého kola, se letos nedočká. Jeho soupeřem ve třetím kole bude překvapivě Ethan Quinn. Američan si senzačně poradil s ve skvělé formě hrajícím Polákem Hubertem Hurkaczem, kterého vyřadil bez ztráty setu 6:4, 7:6, 6:1. Český tenista loni zvládl oba vzájemné duely.
Menšík přijel na Australian Open posilněný svým druhým kariérním triumfem, když ovládl podnik ATP 250 v Aucklandu. Po druhém kole tak vítěznou sérii prodloužil už na šest zápasů a zdá se, že po trápení s Carreňem pokračuje ve velmi dobré formě. Pokud by zvládl i třetí kolo, narazí pravděpodobně na svého idola a zdejšího desetinásobného šampiona Novaka Djokoviče, kterého porazil loni ve finále v Miami.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře