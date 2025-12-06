Menšík spojí síly s neoblíbeným sokem a ruskou kometou. Po Vánocích bude hrát v Macau

Jakub Menšík (20) si okoření tradiční přípravu na novou sezonu také exhibičními zápasy. Ty absolvuje na konci prosince na akci Macau Tennis Masters, kde spojí síly s neoblíbeným protivníkem Alejandrem Davidovichem a ruskou kometou Mirrou Andrejevovou.
Jakub Menšík se po Vánocích zúčastní exhibice v Macau (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Zatímco většina elitních tenistů se v prosinci připravuje na novou sezonu a žádné zápasy vyjma těch tréninkových neabsolvuje, Menšík bude mít velmi nabitý program. Od 17. do 21. prosince se zúčastní Turnaje mistrů do 20 let v Saúdské Arábii, pak vyrazí na exhibici v Macau a už 5. ledna vstoupí v rámci týmového United Cupu do nového tenisového roku.

Macau Tennis Masters se uskuteční ve dvou dnech, konkrétně 27. a 28. prosince. Menšík bude v týmu Conchity Martínezové spolu s Davidovichem, s nímž prohrál poslední čtyři souboje, a také ruskou kometou a světovou devítkou Andrejevovou.

Program už byl zveřejněn a českého tenistu čekají celkem tři duely. Úřadující šampion Masters v Miami v sobotu nastoupí po boku Andrejevové proti Junchengovi Shangovi a Alexandře Ealaové a pak ho čeká utkání s Jackem Draperem. O den později změří síly se Shangem. Oba hrací dny začnou ve 14:00 tamního času (v 7:00 českého času). Jako první proti sobě vždy nastoupí kapitánky.

Pořadatelé si pochopitelně hvězdné obsazení pochvalují. "Macau Tennis Masters každým rokem roste a tohle bude náš nejvíce velkolepý ročník," řekl ředitel turnaje Luiz Carvalho. "Fanoušci mohou očekávat světový tenis, strhující výměny a nezapomenutelné momenty od šesti neuvěřitelných sportovců, které povedou legendy Na Li a Conchita Martínezová."

 

Základní informace

Termín: 27. - 28. prosince
Místo konání: Macao (Macao Forum)
Povrch: tvrdý / hala
Formát: Zápasy na dva vítězné sety (super tie-break místo rozhodujícího setu)

 

Týmy

Alejandro Davidovich, Jakub Menšík a Mirra Andrejevová / kapitánka: Conchita Martínezová

Jack Draper, Juncheng Shang a Alexandra Ealaová / kapitánka: Na Li

 

Kompletní program

Sobota, 27. prosince (od 7:00 SEČ)
1. Juncheng Shang - Alejandro Davidovich
2. Juncheng Shang/Alexandra Ealaová - Jakub Menšík/Mirra Andrejevová
3. Jack Draper - Jakub Menšík


Neděle, 28. prosince (od 7:00 SEČ)
1. Alexandra Ealaová - Mirra Andrejevová
2. Juncheng Shang - Jakub Menšík
3. Jack Draper - Alejandro Davidovich

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
alcaraz.dva
06.12.2025 08:34
Kubo, co si to dovolujes?
Nějaká lepší kombinace tam nebyla?
