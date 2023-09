Menšík tvrdě narazil, s Fritzem uhrál jen tři gamy. Na US Open dohrál i Veselý

Finalista juniorského Australian Open 2022 Jakub Menšík má za sebou povedenou premiéru na grandslamovém turnaji mezi muži. Skončila 1. září v den, kdy dovršil plnoletosti.

Talentovaný český tenista, který už dostával rady i během tréninků s Novakem Djokovičem, vyhrál pět turnajů ITF a jeden challenger, na US Open prošel nevyzpytatelnou tříkolovou kvalifikací, další dvě výhry přidal v hlavní soutěži a ztroskotal až na raketě domácího favorita.

Po skalpech Francouzů Grégoira Barréreho a Titouana Drogueta nenašel recept na Američana Taylora Fritze. Proti světové devítce v prvním vzájemném střetnutí s hráčem elitní padesátky uhrál pouhé tři hry a po hodině a půl prohrál drtivě 1:6, 2:6, 0:6.

Menšík na kurtu Louise Armstronga tempu útočně hrajícího favorita od prvních výměn nestačil. Nejmladší tenista ve 3. kole US Open od roku 1990 prohrál na vítězné údery jednoznačně 6:25, pod tlakem spáchal 25 nevynucených chyb a nakonec od o sedm let staršího Američana dostal kanára.

Prostějovský rodák si úspěšnou jízdou zajistil posun do TOP 150 světového žebříčku, v níž bude jediným zástupcem pod 19 let. V příští sezoně by tak na grandslamech měl mít jisté místo minimálně v kvalifikacích.

Rodák ze San Diega Fritz letos v New Yorku pokračuje v dominantních výkonech. Ve třech duelech a devíti setech ztratil pouhých 13 gamů a teprve potřetí v kariéře se dostal do osmifinále grandslamu. Na domácím US Open se mu to povedlo poprvé až při celkově 8. startu.

4 - With Taylor Fritz now through, this is the first time four Americans have reached the R16 of the men's singles at the US Open since 2011. With Michael Mmoh still to play, five or more have not reached the R16 since 1995 (8). Homecourt.#USOpen #USOpen2023 | @usopen @atptour pic.twitter.com/sp1DHBWIjg