Menšík v Miami přehrál španělského veterána a utká se s rozjetým Draperem

ATP MIAMI - Jakub Menšík (19) při premiéře v hlavní soutěži turnaje Masters v Miami porazil v prvním vzájemném utkání 6:4, 3:6, 6:1 zkušeného španělského veterána Roberta Bautistu (36). Český teenager tak stejně jako v Indian Wells zvládl v úvodním zápase roli lehkého favorita. V dalším zápase ho čeká šampion turnaje v Indian Wells Brit Jack Draper (23).

Bautista – Menšík 4:6, 6:3, 1:6

Jakub Menšík byl loni v Miami krůček od postupu z kvalifikace, nezvládl však těsný duel se Slovákem Lukášem Kleinem. Po úspěších v loňské sezoně však vystoupal žebříčkem až do TOP 50 a tak si letos zajistil premiéru v hlavní soutěži floridské tisícovky bez podstoupení kvalifikačních bojů.

Ve svém úvodním duelu zvládl roli lehkého favorita proti Robertu Bautistovi, kterému se v letošní sezoně vůbec nedaří a vyhrál pouze jeden z osmi zápasů. Pro zkušeného Španěla to byl již 13. start na podniku v Miami, kde si v roce 2021 zahrál semifinále.

V úvodní sadě byl Menšík lepším hráčem zejména na prvním podání, ze kterého trefil devět es a neztratil po něm ani bod. Klíčový brejk si připsal už ve třetí hře a na servisu ani jednou nezaváhal. Ve druhé sadě však lehce polevil, nevypracoval si žádný brejkbol a kvůli jediné ztrátě podání musel do třetího dějství.

Rozhodující sadu však český teenager naprosto ovládnul, když získal pět her v řadě a mohl soupeři nadělit potupného kanára. Jeden game však nechal Bautistu uhrát a utkání ukončil až při svém servisu.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V dalším zápase čeká českého tenistu jeden z nejtěžších možných soupeřů. Narazí na rozjetého Jacka Drapera, který kraloval na předchozím podniku Masters v Indian Wells a je nyní sedmým hráčem světa. S Britem jediný vzájemný duel předloni na antukovém challengeru ve Francii prohrál ve dvou setetch.

Postup do druhého kola by mohl Menšíkovi stačit na návrat do TOP 50, ze které letos na pár týdnů vypadl. Nejlépe byl na 45. místě loni v říjnu.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami

