Menšíkovi před olympiádou sázka na jeden turnaj v USA nevyšla. Z Newportu se po jednom utkání vrací

16.07.

Nadal nechybí na entry listu pro US Open

Jméno Rafaela Nadala se objevilo na entry listu pro US Open 2024. Osmatřicetiletý Španěl, který hraje zřejmě svou poslední sezonu, využívá 'chráněného žebříčku' a na newyorském grandslamu by se měl představit teprve podruhé za posledních pět let. Na betonových kurtech ve Flushing Meadows získal čtyři z 22 grandslamových trofejí, naposledy triumfoval v roce 2019.