Menšíkův přemožitel se porve o životní finále, Musetti může zastavit excelujícího Drapera

Páteční program na madridské tisícovce nabídne oba semifinálové zápasy mužské dvouhry. Francisco Cerúndolo (26), který v předchozích kolech vyřadil Alexandera Zvereva a Jakuba Menšíka, zaútočí na své premiérové finále na akcích větších než ATP 250. Jeho protivníkem bude trojnásobný grandslamový finalista Casper Ruud (26). O postup do závěrečného kola budou bojovat také Jack Draper (23) a Lorenzo Musetti (23).

Cerúndolo – Ruud | 16:00 SELČ

Francisco Cerúndolo měl ve čtvrtfinále plné ruce práce s úřadujícím šampionem Masters v Miami a kolegou z TOP 25 žebříčku Jakubem Menšíkem, dokonce byl dva míčky od porážky. Klíčové momenty v kritickém druhém setu však zvládl lépe a nakonec zvítězil 3:6, 7:6, 6:2. Na rozdíl od loňského ročníku tak na Masters v Madridu tentokrát přes čtvrtfinále přešel a zapsal už 24. letošní výhru.

Šestadvacetiletý Argentinec má letos vynikající formu a patří v této sezoně k nejstabilnějším hráčům na tour. Triumf by si tak jistě zasloužil a vzhledem k semifinálovému obsazení existuje solidní šance, že se mu podaří vybojovat první titul z podniků Masters. Na nich zatím odehrál jen jedno semifinále a na betonu v Miami 2022 v něm prohrál právě s Ruudem.

Už nějakou dobu potvrzuje, že se dokáže měřit i s nejlepšími hráči na světě. Například v letošní sezoně odehrál už 10 soubojů se zástupci TOP 20 žebříčku a v polovině případů slavil postup. Celkově má s takto vysoko postavenými protivníky bilanci 29:34 (na antuce 16:14).

Cerúndolo – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (finále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (finále)

Bilance: 24:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 16:5

Bilance proti hráčům TOP 20: 5:5 (kariérní 29:34)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 1:2 (kariérní 6:8)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Cerúndolo – Madrid Open

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (2. kolo), Mnichov (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Mayot (6:3, 6:4), Comesaňa (6:4, 6:4), (1) Zverev (7:5, 6:3), (22) Menšík (3:6, 7:6, 6:2)

Casper Ruud nedorazil na Masters v Madridu v ideálním rozpoložení a v posledních týdnech se prezentoval spíše podprůměrnou výkonností. V Caja Mágica však 26letý Nor chytl skvělou formu a stále neztratil set. Po vítězství 6:3, 7:5 ve čtvrtfinále nad Daniilem Medveděvem, s nímž prohrál všechny tři předchozí souboje, si vylepšil bilanci s hráči TOP 10 od začátku loňského roku na 8:4.

Zároveň uhájil svou neporazitelnost ve čtvrtfinálových duelech na antukových turnajích Masters (nyní 7:0). V semifinále těchto akcí ale tak úspěšný vůbec není, ba naopak má mizernou bilanci 1:5. Porazil pouze Novaka Djokoviče loni v Monte Carlu, kde si zahrál své zatím poslední semifinále na antukových tisícovkách.

Přesně takový výsledek v Madridu potřeboval. Po neúspěšné obhajobě finále na Masters v Monte Carlu a triumfu v Barceloně totiž ztratil pořádnou porci bodů a propadl se až na 15. místo světového hodnocení. Postup do finále v Madridu by ovšem znamenal návrat do elitní desítky.

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dallas (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Bilance: 19:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčům TOP 30: 5:3 (kariérní 65:64)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 2:6)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 24:15)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Ruud – Madrid Open

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021, 2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Monte Carlo (osmifinále), Barcelona (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Rinderknech (6:3, 6:4), (23) Korda (6:3, 6:3), (3) Fritz (7:5, 6:4), (9) Medveděv (6:3, 7:5)

Vzájemná bilance: Cerúndolo vede 5:3, na antuce je srovnáno 2:2. Ruud má s takto velkými zápasy mnohem více zkušeností, což může být jeho výhoda v pátečním souboji. Navíc by byl ještě před pár měsíci považován za celkem jasného favorita na postup. Cerúndolo ale v posledních týdnech exceluje a také pro něj je antuka nejsilnějším povrchem. Není tak překvapením, že jsou šance naprosto vyrovnané.

Draper – Musetti | 20:00 SELČ

Jack Draper zatím prochází podnikem Masters v Madridu jako nůž máslem a ve čtvrtfinále zničil jedno z překvapení turnaje Mattea Arnaldiho. V utkání nečelil brejkbolu a senzačního přemožitele srbského rekordmana Novaka Djokoviče deklasoval 6:0, 6:4.

Od 23letého Brita se zatím neočekává, že bude na antukových dvorcích dominovat, nicméně podmínky v Madridu jsou mnohem rychlejší než na většině turnajů hraných na antuce. Recept tak šestý hráč světa našel v posledních dnech i na Tallona Griekspoora, bývalého finalistu Mattea Berrettiniho a Tommyho Paula. Také tyto soupeře přehrál bez ztráty setu.

Své jediné předchozí semifinále na Masters absolvoval letos v březnu v Indian Wells a senzačně skolil ve třech setech Carlose Alcaraze. Následně ve finále smetl Holgera Runeho. Včetně probíhající akce v Madridu hraje svůj teprve šestý turnaj v této sezoně, a přesto debutoval v TOP 10 žebříčku a v pondělí vylepší své maximum na pátou příčku.

Draper – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf); Dauhá (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Bilance: 18:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 5:2 (kariérní 21:26)

Bilance v semifinále Masters: 1:0 (kariérní 1:0)

Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 6:4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Draper – Madrid Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Griekspoor (6:3, 6:4), (30) Berrettini (7:6 skreč), (11) Paul (6:2, 6:2), Arnaldi (6:0, 6:4)

Lorenzo Musetti na rozdíl od Jacka Drapera na antukových dvorcích obvykle exceluje, a když chytí správný rytmus, tak může předvádět skvělou výkonnost jako teď v Madridu. Rovněž 23letý Ital prošel do semifinále bez ztráty jediného setu a také on se musel vypořádat s těžkými soupeři, konkrétně Stefanosem Tsitsipasem či Alexe de Minaurem.

Letošní antukové jaro je z jeho pohledu zatím takřka stoprocentní. V Madridu absolvuje svůj druhý turnaj v této části sezony a před pár týdny na Masters v Monte Carlu se podíval i díky skalpům Tsitsipase a De Minaura až do finále. V něm vedl o set nad Carlosem Alcarazem, ale pak už mu úplně došly síly. Právě v Monaku si zahrál své jediné dosavadní semifinále na Masters.

Zatímco loni se rozjel až v koncovce antukového jara, letos si vede solidně hned od ledna a může se těšit na další žebříčkový skok. V pondělí bude debutovat v TOP 10 pořadí, což před ním dokázalo jen pět jeho krajanů. V live žebříčku se momentálně nachází na osmém místě.

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (finále)

Bilance: 16:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 10:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 11:26)

Bilance v semifinále Masters: 1:0 (kariérní 1:0)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 6:12)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Musetti – Madrid Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (finále)

Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (7:6, 6:2), (17) Tsitsipas (7:5, 7:6), (6) De Minaur (6:4, 6:2), Diallo (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Draper vede 2:0, včetně Next Gen ATP Finals 3:0. Britský tenista má v Madridu vynikající formu a je letos o něco úspěšnější než Musetti. Proto v pátek nastoupí jako favorit. O této roli by se na trávě či betonu nepochybovalo, nicméně antukový povrch představuje pro Musettiho skvělou příležitost připsat si velmi cenný skalp. Draper je kurzovým favoritem, avšak postup Musettiho v těchto podmínkách by nebyl nijak výrazným překvapením.

