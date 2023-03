Mezi šestnáctkou nejlepších je pět Češek! Muchová si o čtvrtfinále zahraje s Vondroušovou

Karolína Muchová před dvěma týdny po skalpu světové devítky Belindy Bencicové a postupu do čtvrtfinále odstoupila kvůli zranění břišního svalu z turnaje v Dubaji, o solidní formu z úvodu sezony ale nepřišla a nyní ji prodává i při svém debutu na podniku WTA 1000 v Indian Wells.



Po výhrách nad Kazaškou Julií Putincevovou, které ve třetím setu úvodního kola utekla ze stavu 1-4, a dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou, si poradila i s Martinou Trevisanovou.



Přestože je 76. hráčka světa Muchová v žebříčku aktuálně o padesát příček hůře umístěnou tenistkou, nastoupila proti o tři roky starší italské antukářce jako papírová favoritka a svou roli s potížemi zvládla. Zatímco před měsícem v Dauhá vyhrála hladce dvakrát 6-2, dnes semifinalistku loňského French Open, jež do Kalifornie dorazila se šňůrou pěti porážek, zdolala po mnohem větším boji 6-4 3-6 6-4.



Muchová, kterou často brzdí zdravotní potíže, v úvodu nepotvrdila brejk na 2-0 a po sedmém gamu si v šatnách nechala zabandážovat levé stehno. Po návratu na kurt nevyužila šest brejkbolů, ale následně vyhrála jedenáct fiftýnů po sobě a mezitím získala první set. Ve druhé sadě česká tenistka neproměnila brejkbol na 3-1 a dostala se do útlumu. Od stavu 3-2 prohrála čtyři gamy v řadě a o postup musela bojovat ve třetím dějství.



V něm si obě tenistky dlouho držely své servisy, byť několikrát přes shodu a po odvrácení brejkbolů. Muchová zlomila odpor 160 centimetrů vysoké soupeřky hrající levou rukou brejkem až v deváté hře, který vzápětí po více než dvou a půl hodinách boje potvrdila. První mečbol proměnila úspěšným náběhem na síť.

26letá rodačka z Olomouce prodloužila svou neporazitelnost na šest zápasů. O postup do čtvrtfinále si bývalá světová devatenáctka zahraje s o tři roky mladší krajankou Markétou Vondroušovou (h2h 0-2).



Rodačka ze Sokolova ve své oblíbené tenisové destinaci v kalifornské poušti neztratila ještě ani set. Po hladkých výhrách nad Kanaďankou Rebeccou Marinovou (6-2 6-2) a krajankou Marií Bouzkovou (6-1 6-1), kterým nenabídla ani jeden brejkbol, porazila po divokém průběhu 7-6 6-4 čtvrtou hráčku světa Ons Džabúrovou.



Vondroušová v prvních třech gamech uhrála jen čtyři fiftýny, dvakrát přišla o servis a prohrávala 0-3. Pak se ale momentum zcela otočilo, v následující pěti hrách ztratila jen pět míčků a za stavu 5-3 podávala na zisk sady. O poslední zvrat se však nejednalo, neboť potřetí neudržela podání a vzápětí nevyužila setbol. Sadu vybojovala až v tie-breaku.



Také ve druhém setu málem došlo k velkému obratu. Česká finalistka Roland Garros 2019 vedla 5-1, za stavu 5-2 a 40-0 při svém podání měla tři mečboly, další dva mečboly nevyužila za stavu 5-3 a rázem vedla už jen 5-4. Na druhý pokus už však zápas při svém podání ukončila čistou hrou a po hodině a půl zvítězila 7-6 6-4.



"Ona od začátku hrála úžasně. Jen jsem si řekla, hlavně vydrž a bojovala jsem dál," řekla Vondroušová, která na centrálním kurtu těžila i ze 37 nevynucených chyb soupeřky.

Vondroušová navázala na cenný skalp Tunisanky z lednového Australian Open a vzájemnou bilanci vyrovnala na 3-3. Letos si ve 14. utkání připsala 10. vítězství. Bilanci s hráčkami Top 10 vylepšila na 8-15, z posledních devíti duelů s nimi vyhrála popáté.



23letá rodačka ze Sokolova, jež loni kvůli operaci zápěstí půl roku nehrála, startuje v Indian Wells popáté v kariéře a počtvrté nechybí v osmifinále. Jejím maximem je čtvrtfinále z roku 2019.



Džabúrová skončila i na třetím letošním turnaji na raketě české tenistky. V Adelaide v semifinále nestačila na Lindu Noskovou, po prohře s Vondroušovou v Melbourne kvůli menší operaci kolena skoro dva měsíce nehrála.



Mezi šestnáctku nejlepších se tak prodralo pět českých tenistek. Muchová s Vondroušovou navázaly na včerejší postupy Petry Kvitové, Barbory Krejčíkové a Karolíny Plíškové.



Světová jednička Iga Šwiateková v souboji bývalých šampionek a grandslamových vítězek porazila 6-3 7-6 Kanaďanku Biancu Andreescuovou a pokračuje na cestě za obhajobou titulu.







V osmifinále se polská favoritka střetne s další bývalou vítězkou US Open Emmou Raducanuovou (h2h 1-0). Britská tenistka, jež před turnajem půl roku nevyhrála dva zápasy po sobě, ve třetím kole zdolala ve třech setech světovou třináctku Beatriz Haddadovou Maiaovou a teprve potřetí v kariéře a poprvé od triumfu na newyorském grandslamu v září 2021 porazila členku Top 20.