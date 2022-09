Míček od vyřazení, přes 5 hodin boje. Alcaraz je po bitvě se Sinnerem poprvé v semifinále grandslamu

US OPEN - Carlos Alcaraz v druhém nejdelším zápase v historii US Open udolal po odvrácení mečbolu a až 5 hodinách a 15 minutách boje 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 o rok staršího Itala Jannika Sinnera a poprvé postoupil do semifinále grandslamového turnaje. 19letý Španěl si o finále a možná i posun na post světové jedničky zahraje s domácím Francesem Tiafoem.