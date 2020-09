Mladenovicová byla kvůli karanténě vyřazena z US Open

Nejvýše nasazený pár čtyřhry Kristina Mladenovicová, Tímea Babosová byl krátce před zápasem druhého kola vyřazen kvůli karanténě Mladenovicové z US Open. Francouzská tenistka patřila do skupiny zhruba deseti lidí, kteří přišli do kontaktu s Benoitem Pairem, jenž byl před startem newyorského grandslamu pozitivně testován na koronavirus a nesměl na turnaji startovat.