Mohly hrát Češky a kvalita by předčila muže. Absence Turnaje mistryň do 20 let je škoda
Fanoušci mají v posledních dnech možnost sledovat Turnaj mistrů do 20 let v Saúdské Arábii. Zatímco ATP pořádá už osmý ročník této soutěže pro nejúspěšnější mladé talenty sezony, WTA s takovým projektem dosud nepřišla.
A to je velká škoda pro ženský tenis i jeho příznivce. Pokud se totiž podíváme na nejlepší hráčky do 20 let, tak jich najdeme rovnou devět v elitní stovce žebříčku. Taková akce by jistě mohla ženskému tenisu jedině prospět a zvednout jeho sledovanost.
Zúčastnit by se mohly Mirra Andrejevová (9. v žebříčku WTA), Victoria Mboková (18.), Maya Jointová (32.), Iva Jovicová (35.), Alexandra Ealaová (53.), Tereza Valentová (60.), Petra Marčinková (84.) a Ella Seidelová (86.). Náhradnicemi by byly Sára Bejlek (92.) a Victoria Jiménezová Kasintsevová (115.).
Rozdíl oproti mužskému Next Gen ATP Finals by byl obrovský. Účast v letošním ročníku totiž zrušili Jakub Menšík a úřadující šampion Joao Fonseca. Ale i kdyby startovali, bylo by ženské pole celkově kvalitnější.
V saúdskoarabské Džiddě je jen jeden z osmi účastníků členem TOP 100 pořadí. A to loňský finalista a největší favorit Learner Tien (28. v žebříčku ATP).
Zbytek hracího pole tvoří talenty figurující až ve druhé stovce. Jmenovitě Alexander Blockx (116.), Dino Prižmič (128.), Martín Landaluce (134.), Nicolai Budkov Kjaer (136.), Nishesh Basavareddy (167.), Rafael Jódar (168.) a Justin Engel (187.).
