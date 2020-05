Moliková: Teď je pro tenisty ideální čas pracovat na psychice a vztazích s trenéry

"Tohle období je příležitostí pro hráče, aby pracovali na spoustě aspektů svého tenisu, které nezískají v tenisovém klubu, na tréninkovém kurtu ani v posilovně. V tuhle chvíli, kdy se tenis vůbec nehraje, je ideální šancí pro tenisty pracovat na mentální stránce své hry," prohlásila bývalá světová osmička Alicia Moliková.



"Myslím, že mnoho tenistů teď bude s psychikou bojovat. Normálně jsou zvyklí cestovat a snášet pozornost veřejnosti a médií. Takže teď je to pro ně velká změna. Dokonce i pro tenisty, o kterých si myslím, že situaci zvládají dobře, nastal správný čas se ujistit, že zůstanou v psychické pohodě," myslí si současná kapitánka australského fedcupového týmu.



"Jako tenisté nejsme nuceni k prodlouženému odpočinku. Často je až to trenér, lékař nebo fyzioterapeut, kdo nám doporučí zvolnit nebo úplně vypnout a odpočinout si. Ale teď se svět hodně změnil a my se tomu musíme přizpůsobit. Je tedy správný čas zamyslet se i nad prací s mentálními kouči."



Pracujte na vztazích s hráči, nabádá trenéry

Moliková, jež svou kariéru ukončila v roce 2011 kvůli častým zdravotním potížích v pouhých 30 letech, zároveň nabádá trenéry, aby v těchto dnech více pracovali na rozvoji lepších vztahů se svými svěřenci.



"Koučování není jen o situacích na kurtu. Chcete-li získat ze svých tenistů maximum, musíte je dobře znát. Musíte jim důvěřovat a oni musí věřit vám. Trenér a hráč by k sobě měli být navzájem upřímní. Mít otevřený, transparentní a důvěryhodný vztah," myslí si devětatřicetiletá rodačka z Adelaide.



"Zjistila jsem, že čím více se snažím hráče poznat mimo kurty, tím více jsou připraveni s vámi komunikovat o různých věcech. Hlavně v ženském tenisu jsou vztahy hodně důležité. Pro ženy má tahle interakce velmi zásadní význam," uvědomuje si bývalá australská tenistka.



Moliková je vítězka pěti turnajů WTA ve dvouhře. Čtyři tituly získala během pouhých šesti měsíců od srpna 2004 do ledna 2005, když triumfovala ve Stockholmu, Curychu, Lucemburku a Sydney. Mezitím na olympiádě v Aténách vybojovala bronzovou medaili.



Moliková má ve sbírce také dvě grandslamové trofeje ze čtyřhry žen - v roce 2005 společně s Ruskou Světlanou Kuzněcovovou ovládla domácí Australian Open, o dva roky později s Italkou Marou Santangelovou vyhrály French Open.