Monfils neprohrál už 22 setů v řadě, Djokovič letos vyhrál i popatnácté

Gaël Monfils je v úvodu nové sezony ve formě. Ze sedmnácti zápasů prohrál jen s finalisty letošního Australian Open Novakem Djokovičem a Dominicem Thiemem, zbylých patnáct utkání vyhrál a ztratil přitom jen dva sety.



V únoru třiatřicetiletý Francouz přemožitele ještě nenašel. Vyhrál již 11 duelů a 22 setů po sobě. Po triumfech v Montpellier a Rotterdamu, kde poprvé v kariéře obhájil titul, se mu daří i v Dubaji, kde si poradil s Maďarem Mártonem Fucsovicsem a dnes s Japoncem Jasatukou Učijamou, kterého smetl 6-1 6-2.



"Dnes jsem předvedl mnohem lepší výkon, než v prvním kole. Už jsem si zvykl na zdejší podmínky a na mé hře to bylo znát. Jsem rád, že jsem dokázal zvýšit level své hry," řekl devátý hráč světa Monfils.



O obhájení loňského semifinále se Monfils střetne s krajanem Richardem Gasquetem (h2h 10-7), který dnes porazil dvakrát 6-4 dalšího Francouze Benoita Pairea.







Letošní neporazitelnost si drží světová jednička Novak Djokovič. Srbský tenista na první akci od triumfu na Australian Open ztratil v prvních dvou kolech dohromady jen sedm gamů. Po Džazírím nedal šanci ani Philippu Kohlschreiberovi, kterého smetl 6-3 6-1 a vedení ve vzájemné bilanci vylepšil na 12-2.



"Byl to skvělý výkon. Zápas jsem si užíval, soustředil jsem se a plnil taktický plán. Věděl jsem, že mě Philipp před rokem porazil v Indian Wells, takže jsem k zápasu musel přistoupit velmi vážně, bez ohledu na jeho postavení v žebříčku. Je jedním z nejzkušenějších hráčů na okruhu a rád hraje na velkých kurtech," komentoval dvaatřicetiletý Djokovič.



Majitel 78 trofejí z turnajů ATP Djokovič v Dubaji usiluje o páté vítězství a první od roku 2013, kdy ve finále porazil Tomáše Berdycha. Letos v Kataru potřebuje postoupit do semifinále, aby měl jistotu, že v pondělí zůstane v čele světového žebříčku. Ve čtvrtek si o něj zahraje s Rusem Karenem Chačanovem (h2h 4-1).



Stefanos Tsitsipas zatím v Dubaji úspěšně navazuje na triumf z marseillské haly, kde poprvé v kariéře úspěšně obhájil titul. Loňský finalista si poradil 7-6 6-4 s Alexanderem Bublikem, kterého před čtyřmi dny porazil právě v Marseille, a postoupil do čtvrtfinále.



V něm se nasazená dvojka Tsitsipas utká s Němcem Janem-Lennardem Struffem, který deklasoval 6-1 6-0 Gruzínce Nikoloze Basilašviliho.

• ATP 500 DUBAJ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 2.950.420 dolarů

středeční výsledky (26. 02. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Kohlschreiber (Něm.) 6-3 6-1 Tsitsipas (2-Řec.) - Bublik (Kaz.) 7-6(1) 6-4 Monfils (3-Fr.) - Učijama (Jap.) 6-1 6-2 Rublev (6-Rus.) - Krajinovič (Srb.) 7-6(3) 6-0 Chačanov (7-Rus.) - Novak (Rak.) 6-3 6-4 Gasquet (Fr.) - Paire (8-Fr.) 6-4 6-4 Evans (Brit.) - Herbert (Fr.) 7-5 3-6 7-6(7) Struff (Něm.) - Basilašvili (Gruz.) 6-1 6-0