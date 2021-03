Monterrey: Saisai Zheng porazila krajanku Lin Zhu i popáté. Ve čtvrtfinále ji čeká Američanka Ann Liová

Saisai Zheng loni v únoru v Dauhá porazila Vondroušovou, Zvonarevovou a Bertensovou a potrápila Sabalenkovou, ale pak sezonu na pět měsíců přerušila pandemie koronaviru a čínská tenistka se do konce roku na kurty nevrátila.



A letos má problém najít formu, když prvních šest zápasů prohrála. Premiérové výhry v sezoně se dočkala až tento týden v mexickém Monterrey, kde plní roli nasazené trojky.



27letá Číňanka vyhrála dokonce už dvakrát, když porazila ve dvou setech dvacetiletou Rusku Varvaru Gračevovou a snadno 6-1 6-2 přehrála stejně Lin Zhu. Stejně starou krajanku porazila i v pátém vzájemném duelu.



O první semifinále od října 2019 se aktuálně 54. hráčka světa Saisai Zheng, která si v Mexiku zahraje deblové finále po boku Britky Heather Watsonové, utká s Ann Liovou. Dvacetiletá Američanka ve druhém kole porazila 6-4 6-3 Slovinku Tamaru Zidašekovou a do čtvrtfinále postoupila podruhé v kariéře.



Ann Liová dosáhla nejlepšího výsledku minulý měsíc na Grammpians Open v Melbourne, kde postoupila do finále. O titul si však proti Estonce Anett Kontaveitové nezahrála, pořadatelé souboj kvůli nahuštěnému programu před Australian Open zrušili a obě finalistky si připsaly prize money a body do žebříčku WTA za finálovou účast.



Další čtvrtfinálovou dvojici ve čtvrtek vytvořily Švýcarka Viktorija Golubicová a Ruska Anna Kalinská. O další dvě místa v semifinále se utkají Anna Karolína Schmiedlová se Sarou Sorribesovou a Viktória Kužmová s Leylah Fernandezovou.

• WTA 250 MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 235.238 dolarů

čtvrteční výsledky (18. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Saisai Zheng (3-Čína) - Lin Zhu (Čína) 6-1 6-2 Liová (8-USA) - Zidanšeková (Slovin.) 6-4 6-3 Golubicová (Švýc.) - Davisová (USA) 6-3 6-1 Kalinská (Rus.) - Stojanovičová (Srb.) 6-4 6-3