Monterrey: Z tria slovenských tenistek se do čtvrtfinále dostaly Schmiedlová a Kužmová

Anna Karolína Schmiedlová letos na všech pěti akcích vyhrála vždy minimálně jeden zápas. Na turnajích WTA 250 v Mexiku je dokonce druhý týden po sobě ve čtvrtfinále, které si zahrála naposledy v lednu 2019 cestou do finále v Hobartu.



V Monterrey si po hladké výhře nad Britkou Katie Boulterovou poradila po obratu i s Italkou Jasminou Paoliniovou, kterou zdolala 2-6 6-2 6-2 a na třetí pokus si proti ní připsala vítězný set i zápas.



O postup do semifinále se 26letá Slovenka Schmiedlová utká se Sarou Sorribesovou (h2h 0-1), která minulý týden triumfovala v Guadalajaře. Španělka si ve středu odpočinula, neboť její soupeřka Kaja Juvanová k utkání vůbec nenastoupila.



Viktória Kužmová od 20. srpna 2020 prohrála devět zápasů a osmnáct setů v řadě. Ve třech letošních duelech získala dohromady pouze devět gamů.



V Monterrey však sérii zlomila a připsala si dokonce už dvě dvousetová vítězství. Po Američance Caroline Dolehideové si poradila i s Britkou Harrietou Dartovou a po výhře 6-4 6-3 postoupila po roce a podeváté v kariéře do čtvrtfinále turnaje WTA.



V něm už pětkrát po sobě neuspěla. V Mexiku si 22letá Slovenka zahraje o vyrovnání svého maxima, kterým jsou semifinále z Budapešti 2018, Hertogenbosche 2018 a Aucklandu 2019, s Leylah Fernandezovou.



Osmnáctiletá Kanaďanka ve druhém kole zastavila jinou Slovenku Kristínu Kučovou. Přemožitelku nasazené jedničky Sloane Stephensové porazila snadno 6-1 6-4 a také své třetí čtvrtfinále na okruhu WTA si zahraje v Mexiku. Loni v Acapulku došla až do finále.

• WTA 250 MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 235.238 dolarů

středeční výsledky (17. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Sorribesová (7-Šp.) - Juvanová (Slovin.) bez boje Schmiedlová (SR) - Paoliniová (It.) 2-6 6-2 6-2 Kužmová (SR) - Dartová (Brit.) 6-4 6-3 Fernandezová (Kan.) - Kučová (SR) 6-1 6-4