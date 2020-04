Mooreová ani Kiicková nesouhlasí s Thiemem. Nemáš žádné právo soudit ostatní, pokud je osobně neznáš. Vůbec nevíš, o čem mluvíš

Thiem si stejně jako většina hráčů prošel sítem okruhu ITF, než se vypracoval na momentální třetí příčku žebříčku a naplno se usadil mezi elitou na hlavním okruhu. "Znám Futures Tour, sám jsem tam dva roky hrál. Je tam mnoho lidí, kteří sportu nepodřizují všechno a nechovají se jako profesionálové. Nechápu, proč bych měl takovým lidem dávat peníze. To je raději daruju lidem nebo institucím, které je skutečně potřebují," řekl Thiem v pár dní starém rozhovoru.

"Bohužel, tohle si někteří vysoko postavení hráči opravdu myslí. Smutné je to, že mnoho žebříčkově níže postavených hráčů je teď opravdu v krizi a potřebuje pomoc, někteří z nich nemají na jídlo nebo lékařskou péči. Vlastně ztratili práci. Pokud chce, aby se tenis vrátil do starých kolejí, měl by tohle chápat," napsala Mooreová na sociální sítě.

"Mezi hráči mimo Top 500 je možná budoucí grandslamový šampion, ale nemusí se jím stát, protože kvůli téhle krizi může ukončit kariéru. Jsou tu také tenisté, kteří mají nemocné rodinné příslušníky a jejich jediným příjmem je tenis."

"Dominic si samozřejmě může vybrat, komu pomůže, ale říct, že níže postavení hráči nemakají a nebojují, je neuctivé. Nemá žádné právo soudit morálku ostatních, pokud je nezná osobně," dodala britská tenistka, v současnosti 441. hráčka singlového žebříčku.

Allie Kiicková figuruje ve světovém hodnocení na 160. místě a ohledně vyjádření Thiema si nebrala servítky. "Je jasně vidět, že vůbec neví, o čem mluví. Nikdy v životě jsem neviděla pracovitější lidi než právě ty, kteří bojují o peníze na těch nejmenších turnajích. Existuje několik tenistů, kteří tyto podniky objíždějí týdně a doufají, že s minimální 'výplatou' nějak vyjdou."