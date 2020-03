Mouratoglou: Gauffová může už brzy vyhrát grandslam

Cori Gauffová na sebe upozorňuje od útlého věku. Ve 13 letech byla ve finále juniorky na US Open (2017), ve 14 letech vyhrála dívčí French Open (2018) a ovládla prestižní Orange Bowl (2018). Byla nejmladší juniorskou světovou jedničkou v historii.



Ještě jako čtrnáctiletá si v únoru 2019 zahrála své první finále mezi ženami na podniku ITF v Surprise. V říjnu pak ve svých 15 letech vyhrála halový turnaj WTA International v rakouském Linci.



A ještě před svými 16. narozeninami měla na kontě už dvě grandslamová osmifinále - jako kvalifikantka se mezi šestnáctku nejlepších dostala na trávě ve Wimbledonu a letos výsledek zopakovala na Australian Open. Pokaždé nestačila až na pozdější šampionku - v Londýně na Simonu Halepovou a v Melbourne na Sofii Keninovou.



Jako nejmladší hráčka od roku 2005 pronikla do Top 50. Na kontě má skalpy sedminásobné grandslamové šampionky Venus Williamsové či členek Top 10 Kiki Bertensové a Naomi Ósakaové.



Gauffová tak už opakovaně naznačila svůj obrovský potenciál na velkých kurtech proti elitním soupeřkám. Hrála bez známek strachu, má neuvěřitelnou touhu se zlepšovat.







"Umím si představit, jak Cori postoupí do finále a vyhraje grandslam. A už teď k tomu nemá daleko, aby to dokázala," myslí si Mouratoglou. "Letošní zápas proti Sofii Keninové v Melbourne ukázal, co ještě musí zlepšit, aby se jí to podařilo," vrátil se k utkání, které mladá Američanka prohrála 7-6 3-6 0-6.



"Ona neustále hraje tenis na neuvěřitelné úrovni a má tak silné sebevědomí, že může brzy překvapit a vyhrát grandslam. Australian Open je pryč, ale další velké turnaje přijdou a ona bude černým koněm," očekává Mouratoglou, který byl u deseti grandslamových triumfů Sereny Williamsové a nyní začíná pomáhat pilovat potenciál Gauffové.



"Má skvělý servis, neuvěřitelný bekhend. Na kurtu se nebojí měnit hru, včetně náběhů k síti. Když dojde na důležité body, dokáže returnem dostat soupeřku pod tlak. Cori v tenise chápe spoustu věcí, ale pořád to nestačí, ještě dává soupeřkám dost prostoru k získávání fiftýnů."



"Nicméně její vyzrálost na šestnáctiletou holku je neuvěřitelná. To je pro mě ten nejvýraznější aspekt. Způsob, jakým zvládá zápasy, je unikátní. Už porazila Venus Williamsovou a Naomi Ósakaovou a v tak mladém věku byla dvakrát v osmifinále grandslamu. A přitom má před sebou pořád spoustu prostoru pro zlepšení své hry," dodal Mouratoglou.



Dosud nejcennější skalp Cori Gauffové, ve 3. kole Australian Open 2020 porazila světovou čtyřku Naomi Ósakaovou: