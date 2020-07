Moutet se na UTS v Nice naštval na Tsitsipasova otce: Je to idiot, každý si to myslí

UTS se hraje se zvláštními pravidly, zápasy jsou rozděleny do čtyř 10minutových úseků a každou čtvrtinu vyhraje hráč s více dosaženými body. Hodně dramatický byl nedělní souboj mezi Moutetem a Tsitsipasem. Jednadvacetiletému francouzskému talentu se totiž nelíbilo chování otce světové šestky.

"Nebudu říkat nic špatného o Stefanosovi, protože je to hodný kluk. Ale jeho táta je prostě idiot, každý si to myslí," řekl Moutet komentátorům během jedné z pauz mezi čtvrtinami, kdy mají účastníci možnost pohovořit jak s komentátory, tak se svými trenéry. "Pokaždé, když jsem na podání, tak mluví, dělá to pořád. Chtělo by to trochu víc úcty k soupeřům," dodal.

Vítěz posledního Turnaje mistrů Tsitsipas svého otce bránil. "Už mám takovou zkušenost za sebou. Nechci to dál komentovat, nechápu, co je za problém. Můj otec se mě snaží jen povzbudit, nikoho ani neruší. Myslím si, že můj soupeř dělá z komára velblouda."

Oba aktéři si názory vyměnili i na kurtu. "Hej, mluvím s tebou. Tohle se nesmí. Není to fér," ohradil se Moutet na otce svého soupeře. "Pojď pokračovat ve hře," vybízel Tsitsipas svého protivníka. "Pro tebe je to snad normální?" ptal se Moutet. "Je mi to jedno, nezajímá mě to," dostal odpověď. "Jasně, protože je to tvůj táta." Přestřelku nakonec musel utnout umpirový sudí, aby mohla hrat pokračovat.

Po skončení normální hrací doby byl stav utkání vyrovnaný (2-2 na čtvrtiny) a Tsitsipas jej vyhrál až po tzv. "náhlé smrti", čímž si zajistil postup do semifinále exhibičního turnaje.