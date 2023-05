Muchová je třetím rokem po sobě ve 3. kole French Open, Vondroušová vypadla s Kasatkinovou

Karolína Muchová potvrzuje na probíhajícím French Open stabilní formu v aktuální sezoně, a navíc se jí po selhání nasazených, k němuž sama přispěla skalpem Marie Sakkariové, zajímavě otevřela cesta do čtvrtfinále.

Bývalá světová devatenáctka, která stále čeká na první semifinálovou účast od Australian Open 2021, ačkoli letos byla už třikrát ve čtvrtfinále, si moc neodpočinula ani ve druhém zápase na pařížské antuce. Po bitvě s řeckou jedničkou potkala další bývalou semifinalistku a proti aktuálně 103. hráčce světa Nadie Podoroské potřebovala všechny tři sety.

Česká favoritka ztratila v úvodním gamu podání, nicméně své zaváhání ihned napravila a ve zbytku setu prohrála na servisu už jen tři fiftýny. Ke konci prvního dějství začala mít zřejmě zdravotní potíže a po konzultaci s fyzioterapeutem jí dlouho trvalo, než zase našla rytmus. Ve druhé sadě totiž neuhrála jediný game. V té rozhodující ovšem nečelila jediné brejkbolové hrozbě a po srovnání na 3:3 už měla navrch.

Muchové se podařilo do třetího kola French Open projít třetím rokem po sobě, předloni v něm podlehla Sloane Stephensové a loni vzdala Amandě Anisimovové. O první osmifinále v tomto dějišti se popere s bývalou finalistkou Sarou Erraniovou, nebo Irinou Beguovou.

Do hlavní soutěže letošního French Open vstupovalo 12 českých tenistek. Muchovou může ve třetím kole doplnit už jen Linda Nosková, která se ve čtvrtek utká s Jelenou Rybakinovou. V mužské části turnaje stále účinkuje Jiří Lehečka.

Markéta Vondroušová se loni na podzim vrátila po půlroční pauze a na nejvyšším okruhu se znovu objevila až letos. Na French Open, kde si v roce 2019 zahrála své první a zatím jediné grandslamové finále, se řadila po osmifinále v Římě a díky stabilní letošní formě k černým koňům.

V dosavadním průběhu sezony zvládla vstup do osmi z devíti turnajů a pokaždé pak porazila i následující soupeřku. Tato série však skončila ve středu v Paříži po porážce s loňskou semifinalistkou a světovou devítkou Darjou Kasatkinovou. Rodačce ze Sokolova se nepodařilo potvrdit roli favoritky.

Aktérky se o úvodních sedm gamů tahaly bezmála 50 minut. Vondroušové pak ale došla trpělivost a kvůli chybám jasně ztratila následující tři hry. Manko brejku ve druhé sadě smazala, jenže za stavu 4:3 nevyužila dva brejkboly v řadě a pak už neuhrála ani jeden game.

Ruska, která se letos trápí a připsala si teprve 14. výhru z 26 odehraných duelů, se o účast ve druhém týdnu utká v premiérovém souboji s Peyton Stearnsovou.

