Muchová: Nejlepší tenis jsem hrála v nejdůležitějších chvílích

"Jsem ráda, že se mi v prvním i druhém setu povedlo vytáhnout ten nejlepší servis a vlastně celou hru v nejdůležitějších chvílích. Šla jsem si pro balóny a pro výhru. To rozhodlo zápas," řekla Muchová po utkání, v kterém vyhrála první tie-break 7:5 a druhý 7:4.

Po návratu po zranění hraje teprve čtvrtý turnaj, stále získává zpět zápasový rytmus, ale na její hře to moc znát není. Hraje tradičně pestře a řeckou tenistku úderově převyšovala. "Snažila jsem se hrát svou hru, zapojit tam slice, kraťas, kopec. A myslím, že to fungovalo," usmála se.

Po utkání se radostně zatočila a před rozhovorem na kurtu si vyslechla chválu od Fabrice Santora. "Máš skvělou ruku a na tvůj tenis se rád koukám," uvedl bývalý francouzský hráč. "To bylo moc milé. Přišel za mnou předtím i potom a říkal, že se na zápas koukal, že se mu líbí, jak hraju. Pochvala od takových hráčů vždycky potěší," uvedla olomoucká rodačka.

V Paříži poprvé hrála na jednom ze dvou největších dvorců. Arena Suzanne Lenglenové se postupně zaplnila a diváci často tleskali umění svěřenkyně Davida Kotyzy. "Atmosféra byla skvělá, byl to moc hezký pocit. Mám ráda velké kurty, a když vás diváci ženou. To mě na tenise baví, je to obrovská motivace hrát na takových kurtech. Žene mě to dopředu," řekla.

Výhrou nad Sakkariovou přidala Muchová další skalp hráčky ze světové špičky a má ve srovnání s většinou tenistek se soupeřkami z první pětky pozitivní bilanci (4:2). "Nad tím ani tak nepřemýšlím, když jdu na zápas. O Sakkariové vím, že je to dobrá hráčka a hraje hlavně skvěle na antuce. Ale nijak si to neberu k tělu. Já jsem devadesátá," řekla nyní 81. hráčka WTA.

Muchová ale moc dobře ví, že na současné příčky nepatří. Loni v květnu byla už devatenáctá, ale propadla se vinou zranění. Očekává, že bude znovu stoupat. "S týmem se připravujeme, jak nejlíp to jde a doufám, že ranking půjde nahoru. Ale tohle bylo teprve druhé kolo," řekla.

Vítězství nad Sakkariovou dokazuje, že umí hrát na přední hráčky a navíc předvádí nejlepší výkony na grandslamech. Loni cestou do semifinále Australian Open vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, ve Wimbledonu 2019 si poradila s tehdejší trojkou Karolínu Plíškovou a na US Open třeba s Garbiňe Muguruzaovou či někdejší hvězdou Venus Williamsovou

"Jsou to ty největší turnaje, na ně jsem nejvíc motivovaná zahrát dobře. Určitě pomáhá i denní pauza, mám víc času na regeneraci. Na grandslamech máme i skvělé kurty a ochozy jsou plné lidí. To mě prostě nejvíc baví a motivuje," pronesla pětadvacetiletá tenistka.

V pátek zkusí vylepšit své pařížské maximum a postoupit do osmifinále. Proti ní bude stát Američanka Amanda Anisimovová. "Nikdy jsem s ní nehrála ani netrénovala, takže ji neznám. Kouknu se na její zápasy. Myslím, že to bude rychlá betonářská hra," odhadovala.