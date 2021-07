Muchová postoupila přes Pavljučenkovovou do osmifinále Wimbledonu

WIMBLEDON - Karolína Muchová na třetí pokus zdolala Rusku Anastasii Pavljučenkovovou. Na trávě ve Wimbledonu porazila finalistku letošního French Open 7-5 6-3 a postoupila do osmifinále. O zopakování předloňského výsledku se 24letá Češka utká se Španělkou Paulou Badosaovou.

Karolína Muchová postoupila do osmifinále Wimbledonu. Česká tenistka si v dnešním utkání třetího kola přerušeném dešťovou pauzou poradila s finalistkou Roland Garros Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska a zvítězila 7-5 6-3.

Předloňská čtvrtfinalistka Wimbledonu Muchová v obou setech prohrávala s Pavljučenkovovou 0-2, ale pokaždé srovnala na 2-2. V první sadě byl za tohoto stavu zápas na hodinu a tři čtvrtě přerušen kvůli dešti. Po návratu Muchová ztrácela 2-4, ale vývoj otočila a set získala.

Ve druhém Muchová opět po pomalém začátku nepanikařila a hrála pestře. Zařazovala čopy i náběhy k síti a dobře returnovala. Zápas uzavřela po chybě soupeřky.

Statistiky zápasu

Muchová - Pavljučenkovová 3 esa 1 1 dvojchyby 5 60 %

1. podání 'in' 65 %

62 %

úsp. 1. podání 53 %

40 %

úsp. 2. podání 34 %

20 winnery 21 16 nevyn. chyby 34 10/16 hra na síti 11/20 7/18 brejkboly 4/6 77 celkem bodů 67 čas: 1:40

"Vyhrála jsem ve dvou (setech), což je dobré, ale nebyl to můj den. Necítila jsem se nejlépe. Nešel mi servis, forhend ani bekhend, ale snažila jsem se na to nesoustředit a soustředila se na to, jak dát míč přes síť. Snažila jsem se udržet hlavu pozitivně," řekla Muchová a doplnila: "Tohle člověka možná posílí mentálně, ale budu se snažit zapomenout na svoji dnešní hru."

Semifinalistka letošního Australian Open Muchová bude o čtvrtfinále hrát v prvním vzájemném duelu s o rok maldší Paulou Badosaovou. Španělská čtvrtfinalistka letošního French Open, jež až letos vyhrála zápas v hlavní soutěži Wimbledonu, si dnes poradila 5-7 6-2 6-4 s Polkou Magdou Linetteovou.

V osmifinále jsou zatím tři Češky

Mezi šestnáctkou nejlepších jsou už tři Češky. Dnes vpodvečer ve 3. kole uspěla také už patnáct zápasů neporažená Barbora Krejčíková proti Anastasii Sevastovové, už včera se do osmifinále dostala Karolína Plíšková.

Ve hře je ještě Kateřina Siniaková, jež na Centrálním kurtu čelí světové jedničce Ashleigh Bartyové.