Muchová při debutu v Římě skončila hned v prvním kole na raketě Martičové

Karolína Muchová měla problémy s břišním svalem už v průběhu loňské sezony a uzavřela ji po vypadnutí v prvním kole US Open. Na kurty se vrátila až na konci března v Miami, kde nenastoupila k utkání třetího kola, a v Madridu ve druhém kole trápila v tu dobu na antuce letos neporaženou Belindu Bencicovou.

Debut v Římě se však 25leté Češce nepovedl. S italskou metropolí se rozloučila hned v prvním kole po porážce 2-6 6-3 1-6 s loňskou semifinalistkou Petrou Martičovou. Ve druhé sadě se sice výrazně zlepšila na servisu a využila jediný brejkbol v celém setu, nicméně v rozhodujícím dějství o něj přišla třikrát a uhrála jediný game.

