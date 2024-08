Muchová s Noskovou olympijskou medaili nevybojovaly, v boji o bronz nestačily na Španělky

14:15

Qinwen Zheng se z Toronta odhlásila

Světová sedmička Qinwen Zheng odložila vstup do US Open Series. Jednadvacetiletá Číňanka, jež se v sobotu stala olympijskou vítězkou, se odhlásila z turnaje WTA 1000 v Torontu. Před posledním grandslamem sezony by se tak měla představit jen v Cincinnati.