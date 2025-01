Muchová schytala brutální los, Noskovou čeká těžká obhajoba. Nad Vondroušovou visí otazník

Hlavní soutěže letošního ročníku Australian Open se zúčastní celkem šest českých tenistek. Největší naší nadějí je Karolína Muchová, která navzdory pozici nasazené dvacítky vyfasovala extrémně těžký los a může už ve druhém kole vyzvat dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou. Linda Nosková bude obhajovat čtvrtfinále a již ve třetím kole by mohla narazit na vítězku posledních dvou ročníků Arynu Sabalenkovou. Do bojů zasáhnou také Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a kvalifikantka Sára Bejlek.

Muchová má těžký los, Nosková obhajuje čtvrtfinále

Řadí se do širšího okruhu největších favoritek na triumf a je nasazenou dvacítkou. Přesto má Karolína Muchová, která je obecně považována za největší českou naději na letošním Australian Open, extrémně těžký los. Rodačka z Olomouce bude muset být stoprocentně připravená a ideálně si nesmí přivodit žádný zdravotní problém, pokud chce pomýšlet na postup alespoň do druhého týdne. Není tajemstvím, že její zdravotní historie je velmi bohatá.

Krátce před Wimbledonem se vrátila po operaci zápěstí a zhruba devítiměsíční pauze. Velmi rychle se rozjela do formy, hrála dvě finále a obhájila semifinále na US Open, kde znovu ukázala, jak moc umí být na grandslamech nebezpečná. Další šanci ukázat své kvality bude mít bývalá finalistka French Open v následujících dnech.

Pokud nebude po všech stránkách solidní, může se semifinalistka ročníku 2021 loučit velmi brzy. Úvodní kolo s Nadiou Podoroskou by měla zvládnout s přehledem. Už ve druhém kole by ale potkala dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou, nebo bývalou světovou čtyřku Caroline Garciaovou. O nic jednodušší by nebylo třetí kolo pravděpodobně s další grandslamovou vítězkou Jelenou Ostapenkovou, nebo vracející se Belindou Bencicovou. Ani jedna z tohoto kvarteta nemá nejlepší formu, ovšem pořád jsou všechny tyto hráčky velkou hrozbou.

Ta největší výzva číhá v osmifinále. Pro Muchovou velmi neoblíbená Coco Gauffová. S Američankou prohrála všechny čtyři souboje a v ani jednom případě neuhrála set, naposledy před pár dny v United Cupu. V případě postupu přes Gauffovou by mohla mít snadnější čtvrtfinále. Jenže ani na potenciální čtvrtfinálovou soupeřku Jessicu Pegulaovou nemá nejlepší vzpomínky, loni s ní prohrála obě střetnutí, přestože vždy vedla o set. Do semifinále se nabízí vítězka posledních dvou ročníků, světová jednička a největší favoritka Aryna Sabalenková.

Výsledek Muchové na letošním Australian Open se velmi těžko tipuje. Hodně bude záležet na jejím zdravotním stavu, formě potenciálních soupeřek a zda dokáže případně poprvé najít recept na Gauffovou. Dojít by mohla daleko, ale zároveň výrazně hrozí konec už v úvodním týdnu.

Velmi těžký los vyfasovala i Linda Nosková. Loni v Austrálii znovu po roce zářila a i díky senzačnímu skalpu Igy Šwiatekové došla v Melbourne Parku až do čtvrtfinále. Se zopakování takového výsledku to bude mít složité.

Na začátku letošní sezony totiž nemá vůbec dobrou formu, v Brisbane schytala výprask od Mirry Andrejevové a v Adelaide jasně prohrála s trápící se Mariou Sakkariovou. Vzhledem k tomu by možná mnohé nepřekvapilo, kdyby ztroskotala na Australian Open hned v prvním kole. Nastoupí totiž proti dalšímu mladému talentu Claře Tausonové, která je povzbuzená triumfem v Aucklandu a se svým nejlepším tenisem je schopná vzdorovat i nejlepším hráčkám.

Vyřazení ve druhém kole by bylo naopak velkým překvapením, protože by v něm Nosková potkala Bernardu Peraovou, či Tatjanu Mariaovou. Ve třetím kole by se naopak mohla znovu po roce postarat o jeden z největších šoků turnaje, jelikož se v něm dá očekávat souboj s největší favoritkou, šampionkou posledních dvou ročníků a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Pokud by Nosková náhodou všechny soupeřky zvládla, mohla by znovu po pár týdnech vyzvat Mirru Andrejevovou a pak případně ve čtvrtfinále loňskou finalistku Qinwen Zheng.

Nad Vondroušovou visí otazník, Bejlek o první výhru

Vystoupení Markéty Vondroušové na letošním Australian Open je obrovským otazníkem. Minimálně do pondělí australského času má stále možnost z turnaje odstoupit. Předloňská wimbledonská šampionka se vrátila na kurty v tomto týdnu v Adelaide a představila se poprvé po neúspěšné obhajobě ve Wimbledonu a operaci ramene. Vypadalo to na solidní formu, po skalpu Anastasie Pavljučenkovové ale musela po vyhraném setu skrečovat kvůli zranění stehna utkání s Dianou Šnajderovou.

Pokud bude dostatečně fit, aby nastoupila k zápasu prvního kola, tak by pro ni neměla být kvalifikantka Jana Fettová těžkou překážkou. Když si ale vzpomeneme na loňský ročník, tak Vondroušová vypadla v úvodním kole právě s kvalifikantkou. Její soupeřka Dajana Jastremská to pak senzačně dotáhla až do semifinále.

Rodačka ze Sokolova se kvůli delší zdravotní pauze a ne zrovna lichotivým loňským výsledkům propadla v žebříčku až na 39. místo žebříčku a není mezi nasazenými. Ve druhém kole by proto nejspíše potkala turnajovou osmnáctku Donnu Vekičovou a už Chorvatka může být v současné situaci příliš velkým soustem. Ve třetím kole by si mohla znovu zahrát se Šnajderovou a v osmifinále by možná potkala Qinwen Zheng.

Sára Bejlek prošla i při třetím startu v Melbourne Parku kvalifikačním sítem. Celkově je v hlavních soutěžích grandslamů popáté v kariéře a ještě nikdy nedokázala postoupit do druhého kola. Neuspěla na US Open 2022 (Ljudmila Samsonovová), Australian Open 2023 (Barbora Krejčíková), French Open 2023 (Kamilla Rachimovová) ani na Australian Open 2024 (Leylah Fernandezová).

Další příležitost má proti Caroline Dolehideové. A pokud se podíváme na seznam jejích předchozích soupeřek, tak je to jedna z těch snadnějších. Američanka sice zakončila loňskou sezonu finálovou účastí v Guangzhou, ovšem také s negativní zápasovou bilancí. V současnosti figuruje na 82. místě žebříčku. Bejlek si tak nemůže na los stěžovat, protože některé z ostatních kvalifikantek mají podstatně těžší soupeřku.

Nehratelné by nemuselo být ani další kolo proti Elině Svitolinové, či Soraně Cirsteaové. Nasazená Ukrajinka v poslední době bojovala se zdravotními problémy a Cirsteaová se vrací po zdravotní pauze. Světová čtyřka a úřadující finalistka dvou grandslamů Jasmine Paoliniová ve třetím kole by ale asi už byla příliš těžkou výzvou.

Velmi špatně to naopak vypadá se šancemi Kateřiny Siniakové i Marie Bouzkové. Obě Češky schytaly do úvodního kola jeden z nejtěžších možných losů. Siniaková nastoupí proti jedné z největších favoritek, pětinásobné grandslamové šampionce a světové dvojce Ize Šwiatekové a vítězstvím by jistě způsobila obrovský šok.

Bouzková má do prvního kola loňskou osmifinalistku a ruskou kometu Mirru Andrejevovou a také v tomto případě by byla výhra senzací, i když ne tak velkou jako v případě Siniakové. Bouzkové by se v případě skalpu Andrejevové velmi pěkně otevřela cesta až do osmifinále k Aryně Sabalenkové, protože Magda Linetteová, Mojuka Učidžimaová, Magdalena Frechová nebo Polina Kuděrmetovová jsou hratelné soupeřky.

V Melbourne Parku se měly v hlavní soutěži představit také Barbora Krejčíková s Karolínou Plíškovou. Loňská čtvrtfinalistka Krejčíková však stále nedoléčila zranění zad z konce předchozí sezony. Plíšková, která po US Open podstoupila operaci kotníku, se na kurty vrátí nejdříve v březnu.

Sabalenková zaútočí na hattrick, v semifinále má Gauffovou

Aryna Sabalenková je zaslouženě největší favoritkou letošního ročníku Australian Open, kde může jako první od Martiny Hingisové v letech 1997-99 zaznamenat hattrick. Úřadující šampionka obou hardových majorů a světová jednička začne obhajobu proti Sloane Stephensové. Američanka je sice grandslamovou šampionkou, nicméně prohrála posledních osm zápasů a na vítězství čeká od Wimbledonu.

Větší překážkou by neměla být pro Bělorusku ani Sonay Kartalová, či Jessica Bouzasová. Do třetího kola by měla projít šampionka generálky v Aucklandu Clara Tausonová, nebo trápící se Linda Nosková. I do tohoto souboje by Sabalenková nastoupila jako jednoznačná favoritka.

Mnohem zajímavější může být osmifinále s Mirrou Andrejevovou. S ruskou kometou prohrála na loňském French Open, ovšem před pár dny po cestě za triumfem v Brisbane jí porážku snadno oplatila. Ve čtvrtfinále by mohla nastoupit proti další ruské kometě Dianě Šnajderové, nebo si střihnout reprízu loňského finále s Qinwen Zheng. S Číňankou vyhrála všech pět duelů a jen v jednom ztratila set.

Pokud se naplní papírové předpoklady, tak se Sabalenková v semifinále znovu po roce utká s Coco Gauffovou. Američanka změnila po neúspěšné obhajobě titulu na US Open trenéra a od té doby je ve vynikající formě. Kromě loňských prvenství v Pekingu a na Turnaji mistryň vyhrála všechny zápasy v letošním United Cupu, ačkoli narazila i na Karolínu Muchovou a Igu Šwiatekovou, a pomohla USA k triumfu.

Gauffová si bude muset dát pozor hned v prvním kole, protože právě s krajankou Sofií Keninovou senzačně prohrála v úvodním zápase předloni ve Wimbledonu. Bývalá šampionka Australian Open Keninová sice už dlouho nemá nejlepší formu, nicméně stále umí favoritky značně potrápit. Od Gauffové se očekává, že derby vyhraje. Následující zápas s Jodie Burrageovou, nebo kvalifikantkou Leolií Jeanjeanovou by měl být velmi snadný a poradit by si měla stejně jako před pár dny v United Cupu i s Leylah Fernandezovou.

Osmifinále by mohlo být první těžší zkouškou. Nabízí se do něj Karolína Muchová, Naomi Ósakaová, Caroline Garciaová, Belinda Bencicová a Jelena Ostapenková. To už jsou soupeřky, které mohou Gauffovou výrazně ohrozit. Do širšího okruhu favoritek patří Muchová, se kterou šampionka US Open 2023 vyhrála všechny čtyři souboje bez ztráty setu, ten poslední na začátku roku v United Cupu.

Ve čtvrtfinále by mohla absolvovat derby s kamarádkou Jessicou Pegulaovou. V posledních měsících má mnohem lepší formu než krajanka.

Jelena Rybakinová v loňské sezoně velmi často bojovala se zdravotními problémy a mohla mít mnohem lepší výsledky, kdyby byla stoprocentně fit. Na začátku letošního roku se ukázala v solidní formě, když zapsala v týmovém United Cupu tři suverénní výhry a prohrála pouze s Igou Šwiatekovou. Předloňská finalistka senzačně ztroskotala na loňském Australian Open již ve druhém kole, v němž prohrála maratonský rozhodující tie-break s Annou Blinkovovou.

Má tak velkou motivaci loňský výsledek vylepšit. Začít by mohla hned dvěma souboji s talentovanými teenagerkami startujícími na divokou kartu. Jeden absolvuje určitě, protože se na úvod utká s momentální juniorskou světovou jedničkou a domácí nadějí Emerson Jonesovou. Pak by mohla potkat Ivu Jovicovou.

Ve třetím kole může narazit na Dajanu Jastremskou, která loni překvapila postupem z kvalifikace až do semifinále. Od té doby ale není v dobré formě a Rybakinovou by výrazně ohrozit neměla. Madison Keysová, nebo Danielle Collinsová v osmifinále už mohou být podstatně těžším soustem. Jednoduché nemusí být ani čtvrtfinále s Jasmine Paoliniovou, ve vzájemné bilanci s úřadující finalistkou dvou grandslamů prohrává wimbledonská šampionka 2:3 a poslední dva souboje vyhrála Italka.

Pro Igu Šwiatekovou není Australian Open oblíbeným grandslamem. Pouze jeden z předchozích šesti startů dotáhla dál než do osmifinále. V Melbourne si ještě ani jednou nezahrála finále a loni senzačně vypadla ve třetím kole s Lindou Noskovou. V následujících měsících si ziskem několika titulů spravila chuť, ovšem na další triumf čeká od hattricku na French Open a v listopadu způsobila poprask, když se ukázalo, že v létě neprošla dopingovou kontrolou.

Los má až do semifinále, v němž může potkat rivalku Jelenu Rybakinovou, velmi příznivý a mohla by vyrovnat své maximum na turnaji. Polka zahájí své působení proti Kateřině Siniakové a dál by potkala Rebeccu Šrámkovou, či Katie Volynetsovou a Jekatěrinu Alexandrovovou, nebo neustále zraněné Emmu Raducanuovou a Amandu Anisimovovou.

Nijak výraznou překážkou by neměly být ani Anna Kalinská, či dvojnásobná šampionka Viktoria Azarenková v osmifinále. Do čtvrtfinále se nabízí Emma Navarrová, Julia Putincevová, Ons Jabeurová, Maria Sakkariová, nebo Darja Kasatkinová. Porážka s jakoukoli z nich by byla velkým překvapením.

Sabalenková vyhrála v Melbourne Parku posledních 14 zápasů a set ztratila pouze s Rybakinovou ve finále ročníku 2023. Gauffová není její zrovna oblíbenou soupeřkou, nicméně před rokem ji právě v semifinále na Australian Open ve dvou těsných setech porazila.

Podobně to má Šwiateková s Rybakinovou. Ruská rodačka není pro pětinásobnou grandslamovou šampionku oblíbenou rivalkou, a dokonce Polku předloni v tomto dějišti přehrála. Šwiatekové navíc podmínky v Melbourne evidentně nesedí.

Tyto čtyři hráčky jsou zaslouženě největšími adeptkami na letošní triumf. Dá se očekávat, že jedna z nich opravdu zvedne nad hlavu trofej pro šampionku. Jiná vítězka by byla velkým překvapením.

Australian Open 2025

• Shrnutí •

Loňské finále: Sabalenková - Qinwen Zheng 6:3, 6:2

Nejvýše nasazené: Sabalenková, Šwiateková, Gauffová, Paoliniová, Qinwen Zheng, Rybakinová, Pegulaová, Navarrová

Češky: Muchová, Nosková, Vondroušová, Bouzková, Siniaková, Bejlek

Divoké karty: Savilleová, Tomljanovicová, Paquetová, Gibsonová, Jointová, Jonesová, Jovicová, Shuai Zhang

Kategorie: grandslam

Místo konání: Melbourne, Austrálie

Povrch: tvrdý

Dotace: 96.500.000 australských dolarů



• Možná čtvrtfinále •

Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (5-Čína)

Gauffová (3-USA) - Pegulaová (7-USA)

Rybakinová (6-Kaz.) - Paoliniová (4-It.)

Navarrová (8-USA) - Šwiateková (2-Pol.)



• Možná osmifinále •

Sabalenková (1-) - M. Andrejevová (14-)

Šnajderová (12-) - Qinwen Zheng (5-Čína)

Gauffová (3-USA) - Ostapenková (16-Lot.)

Badosaová (11-Šp.) - Pegulaová (7-USA)

Rybakinová (6-Kaz.) - Collinsová (10-USA)

Haddadová Maiaová (15-Braz.) - Paoliniová (4-It.)

Navarrová (8-USA) - Kasatkinová (9-)

Kalinská (13-) - Šwiateková (2-Pol.)



• Soupeřky českých tenistek v 1. kole •

Muchová (20-ČR) - Podoroská (Arg.) | H2H 1:1

Nosková (29-ČR) - Tausonová (Dán.) | H2H 0:0

Siniaková (ČR) - Šwiateková (2-Pol.) | H2H 0:0

Bouzková (ČR) - M. Andrejevová (14-) | H2H 0:0

Vondroušová (ČR) - Fettová (Chorv.) | H2H 1:0

Bejlek (ČR) - Dolehideová (USA) | H2H 0:0

Kompletní los

Vizitky největších favoritek

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Aryna Sabalenková loni úspěšně obhájila triumf na Australian Open a získala svůj druhý grandslamový titul. V následujících měsících na tom ale nebyla nejlépe a na další trofej čekala až do léta. V půlce srpna zahájila parádní jízdu, která vedla k prvenství v Cincinnati i na US Open a návratu na post světové jedničky. V závěru sezony pak nenašla přemožitelku ještě ve Wuhanu, kde kralovala i při třetím startu.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (triumf)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)

Letošní bilance: 5:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 5:0

Na obhajobu na Australian Open, kde bude útočit na hattrick, který se naposledy podařil Martině Hingisové v letech 1997-99, se naladila nejlepším možným způsobem. Znovu po roce totiž prošla bez ztráty setu do finále na pětistovce v Brisbane a tentokrát v něm uspěla. Jedná se o její 18. triumf, ve finále porazila po obratu rozjetou kvalifikantku Polinu Kuděrmetovovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Brisbane (triumf)

Australian Open je jejím nejúspěšnějším grandslamem. Do druhého týdne se poprvé dostala v roce 2021 a ani v ročníku 2022 osmifinále nepřekročila. Poslední dvě edice úvodního majoru sezony ovšem ovládla a v posledních 14 zápasech tady ztratila jediný set (finále 2023). Za sebou má osm startů v tomto dějišti.

Kariérní bilance: 22:5

Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)

Loňský výsledek: triumf



Možná cesta turnajem

1K: Stephensová

2K: Kartalová / Bouzasová

3K: (29) Nosková

OF: (23) Frechová / (14) M. Andrejevová

ČF: (12) Šnajderová / (18) Vekičová / (27) Pavljučenkovová / (5) Qinwen Zheng

SF: (3) Gauffová / (16) Ostapenková / (11) Badosaová / (7) Pegulaová

F: (6) Rybakinová / (4) Paoliniová / (8) Navarrová / (2) Šwiateková

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Iga Šwiateková měla vynikající úvodní polovinu loňské sezony a posbírala pět trofejí, což zahrnuje hattrick na antukovém French Open. Jenže od té doby na další triumf čeká a po skončení US Open přišla o post světové jedničky. Na konci listopadu navíc vyšla najevo šokující informace, že v létě neprošla dopingovou kontrolou. Pětinásobná grandslamová šampionka ovšem vyfasovala jen měsíční suspendaci.

Nejlepší letošní výsledky: první individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Letošní bilance: 4:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 4:1

Třetím rokem po sobě vstoupila do sezony v týmovém United Cupu. Polsku stejně jako loni pomohla do finále, ale ani tentokrát v něm naši sousedé neuspěli. Šwiateková k nezdaru přispěla, když nestačila ve dvou setech na svou oblíbenou rivalku Coco Gauffovou. Kromě této porážky byla stoprocentní a porazila mimo jiné Jelenu Rybakinovou a Karolínu Muchovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: United Cup (bilance 4:1)

Ve srovnání s French Open a vzhledem k jejím kvalitám i na tvrdých površích jsou její výsledky na Australian Open velmi slabé. Čtyři z předchozích šesti startů sice dotáhla do druhého týdne, nicméně osmifinále překročila pouze jednou a loni se loučila již ve třetím kole po prohře s Lindou Noskovou.

Kariérní bilance: 17:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo



Možná cesta turnajem

1K: Siniaková

2K: Šramková / Volynetsová

3K: (26) Alexandrovová

OF: (13) Kalinská / (21) Azarenková

ČF: (8) Navarrová / (31) Sakkariová / (24) Putincevová / (9) Kasatkinová

SF: (6) Rybakinová / (10) Collinsová / (15) Haddadová Maiaová / (4) Paoliniová

F: (1) Sabalenková / (5) Qinwen Zheng / (3) Gauffová / (7) Pegulaová

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Coco Gauffová zahájila loňskou sezonu úspěšnou obhajobou titulu v Aucklandu. V následujících měsících měla celkem stabilní výsledky, nicméně po skončení French Open se jí přestalo dařit. Po nezvládnuté obhajobě na US Open změnila trenéra a výsledky se okamžitě dostavily. Stále trvající povedené období zahrnuje triumfy v Pekingu a také na Turnaji mistryň.

Nejlepší letošní výsledky: první individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Letošní bilance: 5:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 5:0

Ve zlepšené formě pokračuje na začátku letošní sezony. Tentokrát se do oblíbeného Aucklandu nevydala a poprvé si vyzkoušela týmový United Cup. A byla to veleúspěšná premiéra bez jediné porážky, přestože potkala i Karolínu Muchovou a ve finále svou neoblíbenou rivalku Igu Šwiatekovou. Šampionka US Open 2023 byla hlavní strůjkyní triumfu své země v soutěži smíšených družstev.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: United Cup (bilance 5:0)

Debut na Australian Open si odbyla v roce 2020 a prošla až do osmifinále. Po nepovedených následujících dvou ročnících se podívala mezi nejlepší šestnáctku také předloni a loni padla ve dvou těsných setech až s pozdější šampionkou a obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou v semifinále.

Kariérní bilance: 12:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Keninová

2K: Jeanjeanová / Burrageová

3K: (30) Fernandezová

OF: (20) Muchová / (16) Ostapenková

ČF: (11) Badosaová / (17) Kosťuková / (25) Samsonovová / (7) Pegulaová

SF: (1) Sabalenková / (14) M. Andrejevová / (12) Šnajderová / (5) Qinwen Zheng

F: (6) Rybakinová / (4) Paoliniová / (8) Navarrová / (2) Šwiateková

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Jelena Rybakinová v poslední době velmi často bojovala se zdravotními problémy, přesto figuruje v TOP 6 žebříčku a patří na letošním Australian Open k největším favoritkám. Po US Open, na kterém nenastoupila k utkání druhého kola, se představila na individuálních akcích ve zbytku poslední sezony už jen na Turnaji mistryň, kde skončila ve skupině. V loňském roce získala tři tituly, všechny na pětistovkách a ten poslední v dubnu.

Nejlepší letošní výsledky: první individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Letošní bilance: 3:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 3:1

Novou sezonu odstartovala debutem v United Cupu. V týmové soutěži třikrát suverénně potvrdila roli favoritky a prohrála jen s Igou Šwiatekovou. Kazachstánu pomohla až do semifinále. Šampionka Wimbledonu 2022 angažovala před letošním tenisovým rokem Gorana Ivaniševiče a chtěla by znovu spolupracovat s kontroverzním koučem Stefanem Vukovem, který má ale od WTA zákaz činnosti.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: United Cup (bilance 3:1)

Na Australian Open se v minulosti představila šestkrát a jen jednou postoupila do druhého týdne. Jedná se o předloňský ročník, v němž vedla ve finále o set nad Arynou Sabalenkovou. Loni i kvůli prohranému maratonskému tie-breaku skončila již ve druhém kole na raketě Anny Blinkovové.

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo



Možná cesta turnajem

1K: Jonesová

2K: Párrizasová / Jovicová

3K: (32) Jastremská

OF: (19) Keysová / (10) Collinsová

ČF: (15) Haddadová Maiaová / (22) Boulterová / (28) Svitolinová / (4) Paoliniová

SF: (8) Navarrová / (9) Kasatkinová / (13) Kalinská / (2) Šwiateková

F: (1) Sabalenková / (5) Qinwen Zheng / (3) Gauffová / (7) Pegulaová

Vizitky českých hráček

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport / Enetpulse)

Karolína Muchová naskočila do loňské sezony až krátce před Wimbledonem a po devítiměsíční zdravotní pauze zaviněné operací pravého zápěstí. Bývalá světová osmička se velmi rychle dostala do formy a nebyla daleko od druhého kariérního triumfu, když hrála finále v Palermu a Pekingu. Navíc obhájila semifinálovou účast na US Open. Ačkoli odehrála v předchozím roce pouhých sedm bodovaných turnajů, figuruje na 21. místě žebříčku.

Nejlepší letošní výsledky: první individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Letošní bilance: 2:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 2:2

Sezonu 2025 zahájila debutem v týmovém United Cupu. V soutěži smíšených družstev si své splnila, když nedala šanci Malene Helgöové ani světové čtyřce Jasmine Paoliniové. V dalších dvou zápasech nepřekvapila a jasně prohrála s grandslamovými šampionkami Igou Šwiatekovou a Coco Gauffovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: United Cup (bilance 2:2)

Na Australian Open se zatím představila pouze čtyřikrát a jen v jednom případě přešla přes druhé kolo. Jedná se o ročník 2021, v němž byla jediný set od finálové účasti a v semifinále podlehla Jennifer Bradyové. Loni do Melbourne Parku kvůli zranění zápěstí nedorazila.

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Vizitka Lindy Noskové. (@ Livesport / Enetpulse)

Linda Nosková prožila loni velmi nestabilní sezonu a musela se mimo jiné vyrovnat se ztrátou maminky. Navzdory velmi těžkému období v osobním životě dokázala v srpnu na pětistovce v Monterrey ukořistit svůj první triumf na okruhu WTA, dokonce bez ztráty setu. Právě na Australian Open si výrazně vylepšila své grandslamové maximum, když postoupila až do čtvrtfinálové fáze. Po nezdaru v prvním kole US Open se představila už jen na finálovém turnaji BJK Cupu.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (osmifinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (osmifinále)

Letošní bilance: 1:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 1:2

Přípravu na úvodní grandslam roku rozhodně nemůže hodnotit pozitivně. Zatímco v posledních dvou letech se jí na australské půdě náramně dařilo, letos schytala výprask a kanára od Mirry Andrejevové při pokusu obhájit semifinálovou účast v Brisbane a jasně prohrála s trápící se Mariou Sakkariovou v úvodním zápase v Adelaide, kde hrála předloni finále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Brisbane (osmifinále), Adelaide (1. kolo)

V Melbourne Parku debutovala předloni a po náročném tažení do finále v Adelaide nezvládla vstup do kvalifikace. Loni ovšem zazářila a i s pomocí skalpu tehdejší světové jedničky Igy Šwiatekové se probila až do čtvrtfinále. V něm nevyužila jedinečnou šanci na postup dál a prohrála s rozjetou kvalifikantkou Dajanou Jastremskou.

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Vizitka Markéty Vondroušové. (@ Livesport / Enetpulse)

Markéta Vondroušová šokovala předloni triumfem ve Wimbledonu, ale krátce poté začalo zdravotní, výsledkové i výkonnostní trápení. Loňskou nepříliš povedenou sezonu, během níž se nejdál podívala do semifinále ve Stuttgartu, musela uzavřít už po neúspěšné obhajobě na posvátném londýnském pažitu. Následovala série odhlášek a těsně před US Open podstoupila už třetí operaci, tentokrát s ramenem.

Nejlepší letošní výsledky: Adelaide (osmifinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (osmifinále)

Letošní bilance: 1:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 1:1

Na kurty se vrátila až před pár dny na pětistovce v Adelaide a vypadalo to, že má po dlouhé pauze velmi solidní formu. V úvodním kole zvládla bitvu s Anastasií Pavljučenkovovou a následně měla skvěle rozehraný souboj o čtvrtfinále s kometou loňské sezony Dianou Šnajderovou. Ten však po vyhraném prvním setu musela kvůli zranění levého stehna vzdát.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Adelaide (osmifinále)

Australian Open je jejím nejslabším grandslamem. V minulosti si zahrála v Melbourne Parku celkem sedmkrát a pouze jednou dokázala přežít úvodní týden. Jejím maximem je osmifinále z roku 2021. Loni v roli úřadující wimbledonské šampionky ztroskotala hned v prvním kole po výprasku od kvalifikantky a pozdější semifinalistky Dajany Jastremské.

Kariérní bilance: 9:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Marie Bouzkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Marie Bouzková v loňském roce pravidelně končila v úvodních kolech a zaostává o téměř 20 míst za svým žebříčkovým maximem. Bývalá šampionka Livesport Prague Open ale i tak měla solidní šanci získat druhý kariérní titul, když se probojovala do finále na slabě obsazeném antukovém podniku v Bogotě a také po skalpu Aryny Sabalenkové na pětistovce ve Washingtonu. Další příležitost se naskytla na malé čínské akci v závěru sezony, kde vypadla v semifinále.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 5:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 5:2

Letošní sezonu zahájila výborně a má solidně nakročeno k tomu, aby byla lepší než ta předchozí. Stejně jako loni začala čtvrtfinálovou účastí, tentokrát v mnohem silnější konkurenci v Brisbane, kde porazila grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a Viktorii Azarenkovou. Zastavila ji až světová jednička a pozdější vítězka turnaje Aryna Sabalenková ve čtvrtfinále. Po bleskovém přesunu do Adelaide zvládla kvalifikaci, ale v rozhodujícím setu v úvodním kole hlavní soutěže už jí došly síly.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Brisbane (čtvrtfinále), Adelaide (1. kolo)

Hlavní soutěž Australian Open si zahrála pětkrát a nejdál se podívala do druhého kola před třemi lety. Čtyřikrát naopak ztroskotala hned na úvod a jedná se o její nejhorší major. Je však potřeba zmínit, že všechny nezdary v prvním kole zapsala proti velmi silným soupeřkám. Jmenovitě Naomi Ósakaové, Elině Svitolinové, Biance Andreescuové a Lindě Noskové.

Kariérní bilance: 1:5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Kateřiny Siniakové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kateřina Siniaková prožila na své poměry celkem standardní sezonu. Zatímco ve čtyřhře excelovala, přidala další dva grandslamové tituly a je světovou jedničkou, ve dvouhře se jí příliš nedařilo. Na první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu dosáhla až v červnu na trávě a jejím loňským maximem jsou semifinále z akcí WTA 250 v Clevelandu a Guangzhou. Malou náplastí je triumf o úroveň níž na antukovém podniku 125k ve Španělsku. V singlu nepřekročila na žádném z majorů druhé kolo.

Nejlepší letošní výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Letošní bilance: 2:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 2:1

Do nové sezony vstoupila až týden před startem Australian Open. V Adelaide zvládla dvoukolovou kvalifikaci a na úvod hlavní soutěže potkala kometu loňského roku Dianu Šnajderovou. Rusce nadělila ve druhé sadě kanára, ale pak ho sama schytala v rozhodujícím setu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Adelaide (1. kolo)

Australian Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nebyla ve třetím kole. V Melbourne Parku účinkovala 11krát a v úvodním kole má mizernou bilanci 3:8. Loni skončila ve druhém kole po bitvě s Viktorijí Golubicovou.

Kariérní bilance: 3:11

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2018, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Sáry Bejlek. (@ Livesport / Enetpulse)

Sára Bejlek loni žádný výraznější žebříčkový progres neučinila a stále čeká na debut v TOP 100 pořadí. Na tisícovce v Madridu se ale senzačně probila z kvalifikace až do osmifinále a zapsala své dosud jediné výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Závěr sezony měla solidní, po triumfu na ITF v Chorvatsku uhrála dvě semifinále na jihoamerických podnicích 125k. V hlavním losu grandslamů startovala čtyřikrát a pokaždé vypadla v prvním kole.

Nejlepší letošní výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Letošní bilance: 5:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 5:1

Na obou letošních turnajích zvládla nástrahy kvalifikace. V Brisbane ji na úvod hlavní soutěže zastavila Anna Blinkovová, na Australian Open postupně porazila Kathinku Von Deichmannovou, Anastasii Zacharovovou a bývalou světovou jednadvacítku Jil Teichmannovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Brisbane (1. kolo)

Australian Open hraje potřetí a i tentokrát zvládla tříkolovou kvalifikaci. Přes první kolo hlavní soutěže se však ještě nedostala, předloni prohrála s Barborou Krejčíkovou a loni s Leylah Fernandezovou.

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023-24)

Loňský výsledek: 1. kolo