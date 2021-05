Muchová v Madridu vyřadila světovou dvojku Ósakaovou!

Karolína Muchová opouštěla všechny čtyři letošní turnaje se zraněním.



Z Abú Zabí i Gippsland Trophy v Melbourne odstoupila kvůli problémům s břišním svalem.



Přesto si pak na Australian Open i díky skalpu světové jedničky Ashleigh Bartyové zahrála poprvé v semifinále grandslamu. Následně však dva měsíce léčila natržený břišní sval.



Vrátila se minulý týden ve Stuttgartu, jenže pro změnu i vinou bolestí zad vypadla hned v prvním kole s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Na druhém turnaji po vynucené pauze se však vrací zpátky do formy. Na prestižním antukovém turnaji WTA 1000 v Madridu již vyřadila dvě Asiatky: v pátek smetla trápící se Číňanku Qiang Wang a dnes zdolala dokonce i favorizovanou Japonku Naomi Ósakaovou.



Muchová porazila světovou dvojku Ósakaovou, která loni ovládla US Open a letos Australian Open, 6-4 3-6 6-1 a oplatila jí loňské vyřazení ze Cincinnati. Zároveň o rok mladší Japonce připravila teprve druhou porážku za posledních 14 měsíců.

MAGIC Muchova



A third Top-10 win of the season for @karomuchova7, who knocks out the second seed to make the last 16 in Madrid!#MMOPEN pic.twitter.com/V8qZX0pcwg