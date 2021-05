Kvitová v Madridu porazila po devíti letech Kerberovou na antuce

Petra Kvitová se s Angelique Kerberovou utkala poprvé v roce 2012 na antuce ve Stuttgartu a ve dvou setech vyhrála. Od té doby s ní svedla dalších dvanáct soubojů, na antuce ale všechny tři duely prohrála.



Podruhé na cihlové drti 31letá Češka uspěla až dnes na oblíbeném turnaji v Madridu, kde o dva roky starší Němku porazila 6-4 7-5.



Devátá nasazená Kvitová sice v páté hře jako první ztratila servis, ale poté dvakrát prolomila soupeřčino podání a získala první set. Ve druhé sadě se situace opakovala, jen o dva gamy dříve. Za stavu 6-5 si Češka vypracovala tři mečboly a ten třetí po necelé hodině a půl proměnila.



"Na zápas jsem se nemusela extra připravovat. S Angie se známe dlouho, odehráli jsme spoustu zápasů," komentovala Kvitová, jež bývalou světovou jedničku a vítězku tří grandslamů Kerberovou ve 14. vzájemném střetnutí porazila poosmé.



"Na Madrid mám skvělé vzpomínky, je to pro mě výjimečné místo. Jsem ráda, že jsem to dnes zvládla a můžu se těšit na další zápas," dodal dvojnásobná wimbledonská šampionka.

The quest for the quadruple continues



@Petra_Kvitova beats fellow Slam champion Kerber 6-4, 7-5 to reach the Madrid last 16!#MMOPEN pic.twitter.com/yL5ZoSFax6