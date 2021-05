V Madridu dojde už v osmifinále na souboj posledních vítězek French Open mezi Bartyovou a Šwiatekovou

Iga Šwiateková na loňském Roland Garros šokovala suverénním triumfem, když v 19 letech získala svůj premiérový titul na hlavním okruhu a stala se první polskou vítězkou grandslamu.



Na antuku se polská teenagerka vrátila až tento týden v Madridu a na nejpomalejším povrchu pokračuje v dominanci. Ve čtvrtek smetla 6-1 6-1 Američanku Alison Riskeovou a dnes přehrála 6-3 6-3 Němku Lauru Siegemundovou.



Šwiateková sice proti o třináct let starší soupeřce přišla třikrát o podání a ve druhé sadě ztratila vedení 3-0 s dvěma brejky v zádech, více zdramatizovat zápas ale soupeřce nedovolila. Jen měla problém s jeho ukončením, v maratónské poslední hře proměnila až 11. mečbol.



Na antuce tak Šwiateková vyhrála již 9 zápasů v řadě a 18 setů v řadě. Ztratila v nich dohromady pouze 36 gamů, což jsou 4 gamy na zápas.

