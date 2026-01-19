Muchová v Melbourne popáté v řadě zvládla první kolo. Duel s Cristianovou odehrála s obvazem na stehně
Muchová – Cristianová 6:3, 7:6
Muchová sice jako první měla v utkání brejkboly, také ale jako první o svůj servis přišla, když Cristianová riskantním náběhem na forhendový volej umístila míč do protipohybu české hráčky. Tenhle moment však rodačku z Olomouce nastartoval. Otočku zařídila čtyřmi získanými gamy v řadě, sadu pak bezpečně dopodávala a zakončila esem z druhého servisu.
Momenty pohody skončily pro Muchovou za stavu 2:0 ve druhém setu. Houževnatá Rumunka totiž dokázala dostávat gamy do shod a v klíčových výměnách působila přesvědčivěji. Ke srovnání skóre pomohla česká tenistka soupeřce dvojchybou proti brejkbolu.
Z nevýrazné pasáže druhého setu se pak dostala česká hráčka při svém podání, kdy dotahovala na 4:4. Několika povedenými výměnami našla sebevědomí, které pak přetavila i v obrat na 5:4. Také Cristianová v té chvíli dokázala zahrát proti brejkbolům dvojchybu. Jenže Muchová, která zápas odehrála s ovázaným levým stehnem, nabídnutou příležitost nevyužila. Nedokázala dopodávat a nakonec musela o svůj postup bojovat v tiebreaku. V dramatické koncovce jí pak pomohla při druhém mečbolu Rumunka svou nevynucenou chybou.
Češka tak pokračuje v Austrálii ve skvělé formě. Na přípravném podniku WTA 500 v Brisbane došla po výhrách nad hráčkami TOP 10 Jekatěrinou Alexandrovovou a Jelenou Rybakinovou až do semifinále. V boji o finále podlehla až světové jedničce a pozdější vítězce Aryně Sabalenkové.
Muchová si ve druhém kole zahraje proti Američance Parksové, která na úvod otočila duel proti favorizované Filipínce Alexandře Ealaové, přestože schytala v první sadě kanára. Jediný vzájemný duel vyhrála loni na French Open česká hráčka ve třech setech.
Aktuálně 19. tenistka žebříčku zvládla v Melbourne první zápas už popáté v řadě. Bez výhry v hlavní soutěži odjížděla pouze při své premiéře v roce 2019, kdy jako kvalifikantka nestačila na krajanku Karolínu Plíškovou. I ve druhém duelu na Australian Open však dokázala uspět pouze před pěti lety, kdy se nakonec dostala až do semifinále.
V průběhu pondělí nastoupí na kurty v Melbourne z českých hráček v ženské dvouhře ještě Linda Nosková, Marie Bouzková a Barbora Krejčíková.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
