Muchová v úterý zabojuje o semifinále French Open. Budu muset předvést to nejlepší, očekávám skvělý zápas

"Je velmi dobrá hráčka, šikovná a má hodně síly. Myslím, že to bude skvělý zápas. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis, abych se jí vyrovnala," řekla novinářům Muchová.

Tenistka I. ČLTK Praha je ve čtvrtfinále Roland Garros poprvé v kariéře. Mezi nejlepší osmičku na grandslamu se dostala počtvrté, naposledy hrála čtvrtfinále ve Wimbledonu před dvěma lety. Do semifinále na turnajích "velké čtyřky" postoupila jen jednou - v roce 2021 na Australian Open. Také ona poté řešila řadu zdravotních potíží.

"Je to super v tom, že jsem stále věřila, že se mi povede dostat zpátky. Od začátku sezony jsem se cítila, že se do toho dostávám a že se má hra postupně zlepšuje. Celkově se cítím na kurtu komfortněji, sebevědoměji a stává se ze mě lepší hráčka. Všechno klape a jsem ráda, že jsem teď na dobré vlně," pochvalovala si.

4 - With victory over Elina Avanesyan, Karolina Muchova is through to her fourth career quarter-final at Grand Slam events and a first at Roland-Garros. It is also Muchova's first Grand Slam QF since Wimbledon in 2021. Improvement.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/WWEHD41BXL — OptaAce (@OptaAce) June 4, 2023

Cestu Roland Garros zahájila vítězstvím nad nasazenou osmičkou Marií Sakkariovou z Řecka, poté zdolala Argentinku Nadiu Podoroskou, Rumunku Irinu Beguovou a naposledy Rusku Elinu Avanesjanovou. Diváky v Paříži nadchla pestrou hrou.

"Snažím se hrát vždy první možnost, i když to třeba není vždy to nejlepší. Když se to nepovede, říkám si: Ou, snad to nikdo neviděl. Pořád na tom pracuju," uvedla Muchová. "Mít více možností má dvě strany. Je to velmi dobré, ale zároveň to může být i prokletí, protože si můžu zvolit také špatně. Na druhou stranu není špatné mít na výběr," doplnila.

S Pavljučenkovovou hrála naposledy předloni ve 3. kole Wimbledonu, kdy zvítězila 7:5, 6:3. Jediné vzájemné utkání na antuce ale vyhrála před dvěma lety v Madridu Ruska dvakrát 7:6.

Jednatřicetiletá Pavljučenkovová je ve čtvrtfinále grandslamu poosmé. Na Roland Garros je mezi osmi nejlepšími potřetí, před dvěma lety se dostala až do finále, kde ji porazila Barbora Krejčíková.

Bývalá světová jedenáctka vynechala vloni přes půl roku kvůli zranění kolena. I proto je nyní v žebříčku o 290 příček níže než Muchová. Je také nejníže postavenou čtvrtfinalistkou Roland Garros v open éře.

Naposledy porazila ve třech setech Belgičanku Elise Mertensovou, zdolala také krajanky Anastasii Potapovovou, Ljudmilu Samsonovovou a českou teenagerku Lindu Fruhvirtovou. V posledních třech zápasech vždy zápas otáčela. Na Roland Garros cítí o to větší šanci, že kvůli postavení v žebříčku nevěří, že by dostala divokou kartu do Wimbledonu. "Myslíte, že poté co se dělo minulý rok, přede mě natáhnou červený koberec? Pro mě letos žádná travnatá část sezony není," řekla Pavljučenkovová. Loni ruští a běloruští tenisté ve Wimbledonu hrát nesměli kvůli válce na Ukrajině, letos už startovat mohou.