Muchová ve Stuttgartu první zápas od Australian Open prohrála, Kvitová večer zahájí obhajobu

Karolína Muchová odehrála svůj první zápas od postupu do semifinále únorového Australian Open, které dohrávala s natrženým břišním svalem. Na kurty se tak vrátila po dvouměsíční pauze a nebyl to úspěšný návrat do turnajového kolotoče. Hned v prvním kole totiž po dvou hodinách a 16 minutách nestačila 6-4 2-6 3-6 na Jekatěrinu Alexandrovovou.

Zatímco úvodní dějství Muchová dokázala otočit (prohrávala 1-3), v dalších dvou setech dovolila Rusce získat úvodní tři gamy a ani jednou manko brejku smazat nedokázala. Čtyřiadvacetiletá Češka přitom měla několik šancí, hlavně ve druhém setu, v němž začala mít potíže se zády.

Alexandrovová, která si zápas hlavní soutěže prestižního stuttgartského podniku rovněž zahrála poprvé, bude o své třetí letošní čtvrtfinále bojovat s nasazenou osmičkou Belindou Bencicovou.

From a set down on her main draw debut in Stuttgart



Ekaterina Alexandrova defeats Muchova to set up a round two meeting with No.8 seed Bencic.#PorscheTennis pic.twitter.com/oc6v0Z8ypj