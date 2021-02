Muchová ve třech setech přetlačila Paoliniovou a je ve čtvrtfinále

WTA MELBOURNE 1 - Karolína Muchová i potřetí porazila Jasmine Paoliniovou, ale tentokrát musela s italskou soupeřkou do rozhodující sady, přestože vedla o set a brejk. O postup do svého prvního semifinále od podzimu 2019 bude jediná česká zástupkyně na generálce Melbourne 1 bojovat s Kaiou Kanepiovou, nebo Darjou Kasatkinovou.

Karolína Muchová vstoupila do letošní sezony již na začátku ledna na nové akci v Abú Zabí a v úvodním zápase si poradila s Dankou Koviničovou. Vzápětí se ale musela z turnaje odhlásit a uchýlit se do izolace, jelikož byla v kontaktu s nakaženým člověkem. Formu ovšem neztratila a pokračuje ve velmi solidním vstupu do nového tenisového roku.

Čtyřiadvacetiletá Češka měla na generálce Melbourne 1 v úvodním kole coby nasazená osmička volný los a své působení v dějišti Australian Open odstartovala suverénním vítězstvím nad Caty McNallyovou. Dnes měla podstatně více práce, Italku Jasmine Paoliniovou sice porazila i potřetí, ale tentokrát musela do rozhodující sady (6-2 4-6 6-4).

Muchová přitom vedla o set a brejk a kráčela za pohodovým vítězstvím. Brejk ve druhé sadě však nepotvrdila a set ztratila. V rozhodujícím dějství si svůj vlastní servis hájila naprosto suverénně, komplikace přišla až v samotném závěru, kdy musela odvracet brejkbol.

O postup do svého prvního semifinále od podzimu 2019 bude jediná česká zástupkyně na generálce Melbourne 1 bojovat s Kaiou Kanepiovou, nebo Darjou Kasatkinovou.



Šwiateková přišla o vítěznou sérii, jednička Halepová postoupila

Iga Šwiateková devátou výhru v řadě nepřidala. Senzační vítězka loňského French Open v osmifinále prohrála 4-6 2-6 s Jekatěrinou Alexandrovovou. Ruská tenistka bude ve čtvrtfinále čelit nasazené jedničce Simoně Halepové, která si poradila 6-2 6-4 s Laurou Siegemundovou.

Naomi Ósakaová musela překvapivě otáčet osmifinálový souboj s Katie Boulterovou. S britskou tenistkou si ale nakonec poradila 3-6 6-3 6-1 a připsala si 13. vítězství v řadě. Její další soupeřkou bude Irina Beguová, jež v maratonské bitvě odvrátila dva mečboly Johanny Kontaové.

Po Ósakaové dokonala obrat také Elina Svitolinová. Nasazená trojka zdolala 6-7(4) 6-3 6-2 Jelenu Ostapenkovou a i na svém druhém letošním turnaji postoupila do čtvrtfinále. O první letošní semifinále si zahraje s Elise Mertensovou.