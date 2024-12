Muchová zapsala výhru na exhibici v Macau. V mixu uspěla po boku Rubljova

Karolína Muchová tráví Vánoce v Macau, kde se účastní týmové exhibiční soutěže. Dnes se osmadvacetiletá olomoucká rodačka představila po boku Andreje Rubljova ve smíšené čtyřhře a slavila s Rusem vítězství 6:4, 6:3 nad čínskou dvojicí Juncheng Shang, Xinyu Wang.

Semifinalistka letošního US Open Muchová je v Macau členkou týmu kapitána Michaela Changa, v němž je ještě Japonec Kei Nišikori. Nad výběrem kapitánky Li Na, za který hraje také Nor Casper Ruud, vede tým s Muchovou před druhým dnem 4:3. Ve středu česká tenistka nastoupí do dvouhry proti Xinyu Wang.

"Jsem tady, abych odehrála nějaké zápasy, což je před Austrálií vždycky příjemné. Příprava probíhá dobře. Samozřejmě potřebuju odehrát hodně utkání, ale cítím se lépe a lépe," uvedla ve videu od pořadatelů Muchová, jež se letos vrátila na kurty po desetiměsíční pauze způsobené zraněním zápěstí.

Z Macaa se přesune už do Austrálie, kde by měla být oporou českého týmu na turnaji smíšených družstev United Cupu. První grandslam sezony Australian Open začne v Melbourne 12. ledna.