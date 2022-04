Muchová zvládla i třetí zápas po zranění, v Madridu začala obratem. Odpoledne se utkají Plíšková s Bouzkovou

Karolína Muchová kvůli zranění břišního svalu nehrála od US Open a na kurty se vrátila až před měsícem v Miami, na Floridě porazila krajanku Terezu Martincovou a finalistku posledního US Open Leylah Fernandezovou. Problémy se jí však vrátily a k utkání třetího kola s Naomi Ósakaovou nenastoupila.

Ve dvouhře se v akci znovu objevila až dnes na antuce v Madridu (v BJK Cupu se podílela na rozhodujícím bodu ve čtyřhře), kde debutovala loni a došla až do čtvrtfinále. Do letošního ročníku vstoupila obratem proti Qinwen Zheng, nebezpečnou a talentovanou 19letou Číňanku pod zataženou střechou zdolala 1-6 6-3 6-4.

Pětadvacetiletá Češka tak uspěla i ve svém třetím zápase po zranění, i když se rozjížděla velmi pomalu. V úvodním dějství ve všech gamech na servisu čelila minimálně jednomu brejkbolu a uhájila jediné podání a za stavu 1-1 ve druhé sadě soupeřce nabídla další dvě šance. Po jejich likvidaci se ovšem podstatně zlepšila, další zaváhání předvedla až při prvním pokusu premiérový souboj doservírovat, na druhý už uspěla a po dvou a půl hodinách boje slavila postup.

Ve druhém kole v souboji loňských čtvrtfinalistek vyzve Belindu Bencicovou, se kterou jediný předchozí duel vzdala. Nasazená Švýcarka si poradila 6-4 6-1 s kvalifikantkou Irinou Beguovou a zvládla i své sedmé letošní vystoupení na antuce.

Karolína Muchová in action during her match against Qinwen Zheng in Madrid today.

