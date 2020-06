Muchové srpnový turnaj WTA v Praze zamotal hlavu, Martincová vyčkává

Loňské finalistce pražského turnaje Karolíně Muchové zamotalo hlavu oznámení, že se letos v Praze po zrušení jarního turnaje přeci jen bude hrát. Organizátoři v neděli ohlásili mimořádný antukový turnaj v termínu od 10. do 15. srpna, což je těsně před plánovanými podniky na betonu v New Yorku. V Praze by si ráda zahrála i Tereza Martincová, ale ta musí jako hráčka druhé světové stovky vyčkávat, kam se po očekávaném restartu sezony dostane.

Muchová podobně jako další tenisové profesionálky zažívá, jak nevyzpytatelné jsou jakékoliv plány v rychle se měnící situaci kolem pandemie koronaviru. Oznámení pražského turnaje ji překvapilo.

"Plány se kvůli tomu strašně mění. Určitě je blbost nehrát turnaj, který máme doma. Na druhou stranu se potom hraje za týden New York, takže je to hrozně těžké. Určitě bych v Praze ráda hrála, je to domácí turnaj a ráda hraju doma," uvedla.

V Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové se před grandslamovým US Open uskuteční turnaj, který by se běžně hrál v Cincinnati. Muchová má ale pochybnosti, jak to s těmito zámořskými podniky dopadne. "V New Yorku je to s tím koronavirem den co den horší a horší. Nikdo neví, jestli to den před tím zruší, nebo nezruší, jestli tam poletíme. Pořád se to mění a vlastně nevíme, na čem jsme," posteskla si.

Sama se více než nákazy nemocí covid-19 obává důsledků, které by případný pozitivní test přinesl. "Musela bych zůstat čtrnáct dní v hotelu v Americe na druhé straně zeměkoule od nás. A to by bylo asi nepříjemné. Takže spíš z tohohle mám asi strach," řekla.

O dost komplikovanější plánování má Tereza Martincová, která se nachází na 133. místě světového žebříčku. Kvůli tomu netuší, na jaké turnaje by se případně mohla dostat. "Většinou, jak jsem to viděla, tak je tam jeden turnaj, a jestli se to rozjede, tak vůbec nevím, jestli se na nějaký turnaj WTA dostanu. A nějaký ITF program vůbec není. Je to jeden velký otazník," řekla ČTK.

Má reálnou šanci na účast na US Open, i když byla zrušena kvalifikace. Hlavní soutěž bude hrát 128 tenistek a řada se jich už nechala slyšet, že se jim do New Yorku za současné situace a striktních podmínek příliš nechce. Martincová by po případné šanci skočila. "Jestli se to uskuteční, tak bych jela stoprocentně. Pro mě je tohle obrovská čest. Byla bych za to hrozně šťastná," řekla pětadvacetiletá hráčka, která se do hlavní soutěže newyorského grandslamu dostala loni a v roce 2017. Pokaždé vypadla v prvním kole.

O restartu mezinárodní sezony naplánovaném na začátek srpna má ale pochybnosti. "Sama nevím, jestli tomu dokážu věřit, že se to rozjede. Teď ještě k tomu to, co se stalo v tom Srbsku. Všechno je to zvláštní. Já bych stoprocentně chtěla začít hrát, i když ty podmínky jsou dost brutální. Já fakt nevím, jak si představujou, že se to bude dělat," řekla. Připomněla exhibici Adria Tour, kde se nakazila řada hráčů včetně pořádající světové jedničky Novaka Djokoviče.

Ocenila turnaj v Praze nově naplánovaný na 10. až 15. srpna a naopak se podivovala nad podzimními podniky v Číně. "Tam se opravdu teď nikomu nechce," poznamenala. V aktuálním kalendáři na webu WTA stále figuruje například říjnový turnaj ve Wuhanu, kde se loni v prosinci začal koronavirus šířit. Rovněž v říjnu by se mělo hrát i v Pekingu a v plánech zůstává také listopadový Turnaj mistryň v Shenzhenu.