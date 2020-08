Muguruzaová kvůli kotníku přijde o první turnaj v New Yorku

Finalistka lednového Australian Open Garbiñe Muguruzaová kvůli problémům s kotníkem přijde o první turnaj v New Yorku, jehož hlavní soutěž začne v sobotu. Může tak být ohrožena i její účast na grandslamovém US Open, které začíná 31. srpna bezprostředně po newyorské verzi turnaje v Cincinnati.

Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka o svých problémech informovala na sociálních sítích. "Na základě doporučení svého lékařského týmu jsem se rozhodla odhlásit z Western and Southern Open kvůli diskomfortu v mém levém kotníku," napsala na Twitteru.

Newyorský grandslam z různých důvodů, ale zejména kvůli obavám z koronaviru, přišel už o šest hráček první světové desítky. Nebudou startovat vedoucí ženy světového žebříčku Ashleigh Bartyová z Austrálie a Rumunka Simona Halepová, které se obávají o své zdraví. Přetrvávající problémy s kolenem nepustily na turnaj obhájkyni trofeje Biancu Andreescuovou. Nasazenou jedničkou tak bude Češka Karolína Plíšková.

Muguruzaová, která neúspěšně bojovala o titul na zatím jediném letos odehraném grandslamu, by ráda v zámoří naskočila zpět do turnajového kolotoče přerušeného pandemií covidu-19. "Fakt se chci vrátit na tour a hrát v New Yorku. Vím, že WTA a USTA odvádějí spoustu práce, abychom mohly hrát. Budu tvrdě pracovat, abych tam za pár dní mohla být," dodala aktuální světová šestnáctka.