Muguruzaová zdolala Halepovou. V prvním melbournském finále zabojuje o 3. titul z grandslamu

Bývalá světová jednička Garbiñe Muguruzaová od postupu do osmifinále loňského Roland Garros prohrála sedm z osmi zápasů a v žebříčku se propadla na 36. místo.



Nový impuls našla až v obnovení spolupráce s krajankou Conchitou Martínezovou, která jí v roce 2017 pomohla k wimbledonskému triumfu a posunu do čela světového žebříčku.



V úvodu nové sezony totiž šestadvacetiletá Španělka vyhrála už 11 z 12 zápasů a hraje své nejlepší Australian Open, na kterém byla až dosud jen jednou ve čtvrtfinále.



Muguruzaová sice v Melbourne dostala hned v prvním setu kanára od Američanky Shelby Rogersové, ale vývoj otočila, ve druhém kole zvládla další tříseťák proti domácí Ajle Tomljanovicové a od té chvíle už neztratila ani set.



A to čelila už třem soupeřkám z Top 10. Ve 3. kole smetla Ukrajinku Elinu Svitolinovou, v osmifinále přehrála Nizozemku Kiki Bertensovou, ve čtvrtfinále vyřadila přemožitelku Karolíny Plíškové Rusku Anastasii Pavljučenkovovou a v dnešním semifinále si poradila se světovou trojkou Simonou Halepovou z Rumunska.







Muguruzaová v souboji dvojnásobných grandslamových šampionek a bývalých světových jedniček zvítězila po více než dvou hodinách boje 7-6 7-5, cesta za dvousetovým vítězstvím ale nebyla vůbec snadná.



V prvním setu Španělka vedla 5-3, ale pak ztratila deset fiftýnů v řadě a za stavu 5-6 čelila dvěma setbolům. Nicméně oba zlikvidovala, další dva odvrátila v tie-breaku a ujala se vedení.



Ve druhém setu Muguruzaová prohrávala 3-5, ovšem tentokrát Rumunku k žádnému setbolu nepustila. Získala čtyři hry v řadě a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4-2. Na tvrdém povrchu vyhrála i čtvrtý vzájemný zápas.



Do finále grandslamu se Muguruzaová dostala počtvrté v kariéře. Ve Wimbledonu 2015 na titul ještě nedosáhla, ale na Roland Garros 2016 a ve Wimbledonu 2017 už triumfy slavila.



Muguruzaová bude i ve čtvrtém grandslamovém finále čelit soupeřce ze Spojených států amerických. Poté, co hrála dvakrát proti Sereně Williamsové a jednou proti její sestře Venus, se utká se Sofií Keninovou.



S o pět let mladší Američankou odehrála jediný vzájemný zápas loni na podzim na tvrdém povrchu v Pekingu a prohrála s ní 0-6 6-2 2-6.



Jednadvacetiletá Keninová postoupila do svého největšího finále poté, co si při premiéře v semifinále grandslamu nečekaně poradila s domácí světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou a zajistila si premiérový posun do Top 10.



Také Keninová vyhrála semifinále po setech 7-6 7-5 a také ona měla v obou setech namále. V obou sadách totiž musela odvracet dva setboly, z toho třikrát při podání soupeřky.

