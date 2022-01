Murray je podruhé od roku 2017 ve finále. O titul ze Sydney se utká s Karacevem

Andy Murray začal v roce 2017 laborovat s bolestmi kyčlí a kvůli vleklým potížím v lednu 2019 se slzami v očích oznámil, že bude muset ukončit kariéru.



Tenisu se ale vzdát nechtěl a rozhodl se bojovat dál. O dva týdny později podstoupil další operaci a půl roku poté se stal prvním tenistou v historii, který nastoupil k singlovému utkání na okruhu ATP s kovovou kyčelní náhradou.



Na konci sezony 2019 dokonce vyhrál halový turnaj v Antverpách, do bývalé formy se ale ani zdaleka vrátit nedokázal. Na posledních devatenácti turnajích ATP ani jednou nevyhrál víc jak dva zápasy.



Povedlo se mu to až na začátku sezony 2022. Do ní sice vstoupil nečekanou porážkou s argentinským antukářem Facundem Bagnisem, ale tento týden v Sydney porazil už čtyři soupeře, což od července 2017 dokázal na okruhu ATP teprve podruhé.



Murray po hladké výhře nad norským outsiderem Viktorem Durasovicem, vítězné tříhodinové bitvě s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim a skreči Belgičana Davida Goffina otočil semifinále s druhým nasazeným Reillym Opelkou.



Zkušený Brit v zápase i díky 16 esům ani jednou nepřišel o podání. Jedinému brejkbolu čelil ve třetím setu za stavu 2-3.



Trojnásobný grandslamový šampion a dvojnásobný vítěz olympiády Murray postoupil do svého celkově 69. finále, ale teprve druhého za posledních téměř pět let (od března 2017). Ve sbírce má 46 titulů.







V sobotním boji o 47. titul, který by ho poprvé od května 2018 vrátil do Top 100 světového žebříčku, Murray narazí na nejvýše nasazeného Aslana Karaceva (h2h 0-0). Ruský tenista v nočním semifinále udolal po více než třech hodinách boje 6-3 6-7(13) 6-3 Daniela Evanse a zabránil čistě britskému finále.



Karacev měl šanci ukončit zápas ve dvou setech. Jenže ve druhé sadě za stavu 5-5 nevyužil brejkbol a v tie-breaku neproměnil tři mečboly. Následně úspěšně odvracel setboly, ale Evans na šestý pokus dramatické dějství uzavřel a vynutil si rozhodující sadu.



V té mohlo dojít k dalšímu zvratu. Ruský tenista přišel o vedení 3-0 a za stavu 3-3 čelil brejkbolu, ale zlikvidoval ho a pár minut před půlnocí mohl slavit vítězství.



20. hráč světa Karacev, který minulý týden přišel kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 o start na ATP Cupu, se do finále turnaje ATP dostal počtvrté v kariéře. Poprvé si v něm zahrál teprve loni v březnu v Dubaji a hned triumfoval, podruhé zvítězil v říjnu na domácí půdě v Moskvě.