Murray končí v Melbourne v prvním kole, Tsitsipas ztratil set, zápas otáčel i Medveděv

Andy Murray (36) se loučí s letošním Australian Open bez výhry jediného setu, pětinásobného finalistu turnaje smetl z kurtu Tomás Martín Etcheverry (24) 4:6, 2:6, 2:6. Stefanos Tsitsipas (25) sice zahájil prohraným setem se Zizouem Bergsem (24), nicméně v následujících třech sadách naprosto dominoval a šestým rokem po sobě v Melbourne Parku zvládl úvodní kolo. Podobný vstup do turnaje má za sebou Daniil Medveděv (27), dvojnásobný finalista vedl 5:7, 6:2, 6:4 a 1:0, když mu vzdal Terence Atmane (22).

De Minaur – Raonic 6:7(6), 6:3, 2:0 skreč

Alex De Minaur se představil melbourskému publiku jako čerstvý člen TOP 10 světového žebříčku. V zápase s Milošem Raonicem ale v první sadě marně hledal recept na dělový servis kanadského rivala. Raonic nepustil domácího hrdinu do jediného brejku a sám měl tři příležitosti získat brejk pro sebe, nakonec uspěl až v tiebreaku.

Od druhé sady se De Minaur začal daleko víc prosazovat a také Raonice trochu opustila jistota při podání. Výsledkem byl Australanův brejk za stavu 3:2, po kterém už vedení navzdory třem neproměněným setbolům nepustil. De Minaur srovnal stav na 1:1 na sety, to už měl ale Raonic viditelné problémy s pohybem. Po dvou gamech třetí sady pak zápas skrečoval.

"Doufám, že se Miloš dá zase rychle do pořádku. Zaslouží si být zdravý, hraje dlouhá léta neuvěřitelný tenis. V té lepší části zápasu jsem jen marně vzdoroval jeho podání,” vysekl poklonu odstoupivšímu rivalovi Alex De Minaur. Ač se hrály jen necelé tři sety, v utkání padlo 22 es.

N°1 australien et TOP 10 pour la première fois de sa carrière, Alex De Minaur entame son Grand Chelem à domicile par une victoire sur un nouveau forfait de Milos Raonic (6-7, 6-3, 2-0 ab).



Le n°10 mondial affrontera Matteo Arnaldi au prochain tour.pic.twitter.com/eCMp7XUYTv — Univers Tennis (@UniversTennis) January 15, 2024

Murray – Etcheverry 4:6, 2:6, 2:6

Andy Murray poprvé od roku 2019 končí na Australian Open v prvním kole, nad jeho síly byl Tomás Martín Etcheverry z Argentiny, který trojnásobného grandslamového vítěze zničil útočnou hrou a téměř čtyřmi desítkami vítězných úderů.

Etcheverry navázal na solidní představení na grandslamech z loňského roku, kde pokaždé prošel přes první kolo. Povedlo se mu to i nyní v Melbourne. Murray měl viditelné problémy s pohybem, nestíhal dlouhé přesné míče a na své poměry měl i výrazně nízkou úspěšnost při prvním podání.

Statistiky zápasu Murray – Etcheverry. (@ Livesport)

Etcheverry naopak nastřílel 11 es, proměnil šest ze 14 brejkbolů a třetí vzájemný zápas pro sebe získal za 2 hodiny a 24 minut. "Byl to pro mě neuvěřitelný zápas. Je velmi těžké hrát s legendou, jako je Andy. Je to jeden z mých idolů. Loni jsme spolu hráli dvakrát a pokaždé to byla podobně dlouhá bitva, jako je dnes. Prohrál, ale hrál neuvěřitelně. A já doufám, že na stejnou úroveň předvedu i v příštím zápase," sdělil Argentinec, který figuruje na 30. místě žebříčku ATP.

Bergs – Tsitsipas 7:5, 1:6, 1:6, 3:6

Stefanos Tsitsipas loni sice opět posbíral přes 50 výher a šestou sezonu po sobě zakončil s titulem, nicméně s výsledky nemůže být spokojený. Prohrál totiž další grandslamové finále s Novakem Djokovičem a zmíněný triumf, svůj jediný od června 2022, slavil na malé akci ATP 250 v Mexiku.

Nejlepší řecký tenista nebyl v závěru roku fit a musel vzdát a následně odstoupit z Turnaje mistrů v Turíně. Stoprocentní fyzickou kondici nemá nejspíše ani na začátku letošní sezony. V týmovém United Cupu totiž vynechal úvodní dvouhru a jasně prohrál s rivalem Alexanderem Zverevem.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Krizi by mohl zlomit na Australian Open. V oblíbeném dějišti šestým rokem po sobě zvládl úvodní kolo a při čtyřech z posledních pěti startů postoupil alespoň do semifinále. Loňský finalista měl původně odstartovat letošní ročník úvodního grandslamu šlágrem s Matteem Berrettinim, ale po odstoupení Itala čelil lucky loserovi Zizouovi Bergsovi.

Zatímco úvodní dějství bylo do poslední chvíle vyrovnané a favorit v závěrečném gamu nedokázal využít ani jeden ze tří brejkbolů a zareagovat na čtvrtý setbol soupeře, v následujících třech setech byl žebříčkový rozdíl 123 míst evidentní. Tsitsipas zaváhal na vlastním servisu už jen jednou, a to za stavu 5:1 v poslední sadě při prvním pokusu utkání dopodávat.

Sedmý hráč světa pokračuje v solidní úspěšnosti v prvním kole grandslamů, od začátku roku 2020 prohrál jen na US Open 2022 s Danielem Galánem a ve Wimbledonu 2021 s Francesem Tiafoem.

Další krok k úspěšné obhajobě loňské finálové účasti a premiérovému grandslamovému triumfu se bude snažit udělat proti vítězi domácímu domácímu Jordanu Thompsnovi.

Atmane – Medveděv 7:5, 2:6, 4:6, 0:1 / skreč

Daniil Medveděv se v letech 2021-22 probojoval na Australian Open až do finále a předloni v něm zahodil luxusní náskok proti Rafaelovi Nadalovi. Po demoralizující porážce se zhruba rok trápil a znovu svou kariéru nastartoval až po skončení loňského ročníku úvodního grandslamu sezony, dokonce na Masters v Římě poprvé v kariéře triumfoval na antuce.

V italské metropoli vybojoval svůj pátý loňský titul a od té doby na další čeká. Šanci bude mít coby dvojnásobný finalista a jeden z největších favoritů na probíhajícím Australian Open. V Melbourne nezvládl úvodní kolo jen při debutu v roce 2017 a tato statistika bude platit minimálně do příštího roku.

Šampion US Open 2021 stejně jako Stefanos Tsitsipas zahájil své letošní působení v Melbourne Parku prohraným setem, ale i nejlepší ruský tenista dokázal skóre otočit ve svůj prospěch. Navíc měl práci usnadněnou, když mu na začátku čtvrté sady vzdal Terence Atmane.

"Byl to těžký zápas. Terence hrál velmi dobře. Moc jsem toho o něm nevěděl. Všichni mi říkali, že má lepší forhend než bekhend. Když se ale podíváte na statistiky, tak zkazil snad jen tři bekhendy," řekl na kurtu Medveděv. Jeho dalším soupeřem bude finalista jedné z generálek Emil Ruusuvuori. S Finem suverénně vyhrál oba předchozí souboje.

Výsledky mužské dvouhry na Australian Open

