Murray, Nadal a Federer v jednom týmu. Brit si poprvé zahraje na Laver Cupu

"Slyšel jsem o Laver Cupu spoustu dobrého a těším se, že si zahraju s Rogerem a Rafou v jednom týmu," uvedl na webu soutěže Murray, jenž je třetím známým členem výběru kapitána Björna Borga.

Nyní pětatřicetiletý Skot je bývalou světovou jedničkou, trojnásobným grandslamovým šampionem, majitelem dvou zlatých olympijských medailí a vítězem 46 turnajů.

V posledních letech jeho kariéru přibrzdily problémy s kyčlí, s níž byl několikrát na operaci. V lednu 2019 dostal kovovou náhradu, přesto se jako první singlista dokázal vrátit na kurty a v témže roce ještě vyhrál turnaj ATP v Antverpách. Letos si zahrál dvě finále a figuruje na 52. místě světového žebříčku.

Laver Cup se hrál poprvé v roce 2017 v Praze a všechny čtyři dosavadní ročníky vyhrála Evropa nad světovým výběrem.

