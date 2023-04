Murray se cítí fit a chce si opět zahrát Roland Garros. Nevím, zda někdy dostanu další šanci

Andy Murray by si rád zahrál po třech letech na Roland Garros. Bývalá světová jednička, která vynechala v Paříži čtyři z posledních pěti ročníků, chce využít toho, že se na rozdíl od minulých let cítí před antukovým grandslamem fit. Pětatřicetiletý Murray agentuře Reuters řekl, že chce také zaútočit na úspěch ve Wimbledonu.

"Chtěl bych si tam (na Roland Garros) zahrát, už jen proto, že nevím, zda dostanu někdy další šanci. Dokud se cítím zdravý a fit, rád bych to zkusil," řekl Murray, jemuž se na antuce nyní nedaří. Oba zápasy prohrál, v Monte Carlu s Australanem Alexem de Minaurem a ve čtvrtek v Madridu s Italem Andreou Vavassorim.

Rodák z Glasgow se nicméně na Roland Garros dostal do finále v roce 2016. Před šesti lety ještě hrál semifinále. Od té doby čtyřikrát v Paříži nestartoval, i kvůli operacím kyčle, a před třemi lety skončil v prvním kole. Vrchol antukové sezony se v Paříži uskuteční od 28. května.

Naopak z domácího Wimbledonu má dvě trofeje (z let 2013 a 2016) a na trávě by rád o sobě ještě dal vědět. "Pořád mám ambice bojovat o titul ve Wimbledonu. Vím, že když tu teď sedím, nezní to moc realisticky, ale pořád věřím, že je to možné," dodal Murray, jemuž patří v žebříčku ATP 52. místo.